Гостям центра соцобслуживания Дмитровского рассказали о пасхальных традициях

В центре соцобслуживания Дмитровского района была проведена фольклорная программа «Пасхальный благовест». Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.

— Гости ознакомились с краткой историей праздника и пасхальными традициями, — рассказала Беляева. — Затем артисты театральной студии представили мини-спектакль и исполнили фольклорные песни.

Она также добавила, что все гости получили в подарок писанку — крашеное пасхальное яйцо.

Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района расположен по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)