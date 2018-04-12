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Гостям центра соцобслуживания Дмитровского рассказали о пасхальных традициях
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Гостям центра соцобслуживания Дмитровского рассказали о пасхальных традициях 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В центре соцобслуживания Дмитровского района была проведена фольклорная программа «Пасхальный благовест». Об этом сообщила культорганизатор учреждения Лада Беляева.
— Гости ознакомились с краткой историей праздника и пасхальными традициями, — рассказала Беляева. — Затем артисты театральной студии представили мини-спектакль и исполнили фольклорные песни.
Она также добавила, что все гости получили в подарок писанку — крашеное пасхальное яйцо.
Напоминаем, центр соцобслуживания Дмитровского района расположен по адресу ул. Долгопрудная, д. 1/141. (мю)
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