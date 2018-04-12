Фабрис Фрис из Счетной палаты Франции избран главой Agence France-Presse

ПАРИЖ, 12 апреля. / ТАСС /. Фабрис Фрис, занимавший высокие посты в Счетной палате Франции и частных компаниях, избран президентом-генеральным директором Agence France-Presse . Такое решение принял в четверг административный совет.

На этом посту он сменит Эмманюэля Ога, возглавлявшего агентство с 2010 года.

До 2016 года Фабрис Фрис, которому сейчас 58 лет, работал в фирме Publicis Consultants, оказывающей консалтинговые услуги в сфере СМИ и PR. Ранее Фрис занимал посты в таких корпорациях как Vivendi и Havas, у которых существуют свои отделения, занимающиеся проектами в СМИ и сфере связей с общественностью.

Он закончил два самых престижных французских высших заведения — Национальную административную школу (ENA) и вуз широкого профиля cole normale suprieure, готовящего как научно-технических специалистов, так и педагогов и литературоведов. Кроме того, Фрис окончил Гарвардский университет и Калифорнийский университет в Беркли ( США ).