Юные гитаристы из Некрасовки выступили на конкурсе талантов «Вдохновение» 

В среду, 11 апреля, во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» состоялся вокальный конкурс в рамках творческого конкурса талантов «Вдохновение». Перед зрителями и компетентным жюри выступили более 40 сольных исполнителей и коллективов — учащихся и педагогов столичных школ в возрасте от пяти лет.
На сцене Дворца творчества прозвучали песни народов России и мира, отвечающие теме конкурса — «Дружба народов мира». Честь школы № 2089 района Некрасовка отстаивал вокально-инструментальный ансамбль «Сангита» под руководством педагога Кристины Аветисовой. Яркое исполнение песни на испанском языке настолько понравилось членам жюри, что они присудили педагогу и коллективу наивысшую награду — «Признанный талант». (вт)