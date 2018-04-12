Юные гитаристы из Некрасовки выступили на конкурсе талантов «Вдохновение»

В среду, 11 апреля, во Дворце творчества детей и молодежи «Восточный» состоялся вокальный конкурс в рамках творческого конкурса талантов «Вдохновение». Перед зрителями и компетентным жюри выступили более 40 сольных исполнителей и коллективов — учащихся и педагогов столичных школ в возрасте от пяти лет.