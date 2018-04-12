В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена

России заработал реестр госслужащих, уволенных за коррупционные проступки и чей прием обратно в органы власти нежелателен. Пока что в документе фигурируют имена лишь пяти чиновников.

Первооткрыватели реестра

Утвержденный правительством реестр лиц, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия, начал свою работу. На сайте, доступном для просмотра всеми пользователями, появился список, в который по состоянию на 12 апреля 2018 года уже включено пять человек.