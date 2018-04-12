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В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена
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В реестр российских чиновников-коррупционеров внесли первые имена 

pasmi.ru 1 час назад
В России заработал реестр госслужащих, уволенных за коррупционные проступки и чей прием обратно в органы власти нежелателен. Пока что в документе фигурируют имена лишь пяти чиновников.
Первооткрыватели реестра
Утвержденный правительством реестр лиц, уволенных с госслужбы в связи с утратой доверия, начал свою работу. На сайте, доступном для просмотра всеми пользователями, появился список, в который по состоянию на 12 апреля 2018 года уже включено пять человек.
Среди этих «счастливчиков» — три сотрудника ФСИН из Тывы, Северной Осетии и Волгоградской области и два чиновника Росрыболовства из Москвы и Амурской области. Все они уволены в связи с утратой доверия.
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