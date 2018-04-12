Монетный двор в Петропавловке откроют для посетителей

Акционерное общество «Гознак» решило открыть производственные помещения Монетного двора на территории Петропавловской крепости для посетителей.

Как сообщается, посмотреть можно будет только часть помещений. На первом этаже Монетного двора для экскурсий обустроят около 1000 кв.м. Там можно будет наблюдать, как мастера создают монеты и награды. Все пространства будут огорожены от посетителей бронированным стеклом. На втором этаже планируется расположить лекционный зал.

Предварительная разработка проекта должна завершиться к концу 2018 года. Точная дата открытия комплекса пока что неизвестна.

Подписывайтесь на наш канал в Telegram — подборка главных новостей за день.