Премьер Словакии отметил важность хороших отношений с Россией

"Для Словакии важно иметь с Россией хорошие отношения, в том числе и потому, что экономика республики в определенной мере зависит от энергетических поставок из РФ. Словакия является надежным партнером стран-членов Евросоюза , однако мы при этом оставляем за собой право занимать, в случае необходимости, позицию, отвечающую интересам именно нашей страны", — сказал Пеллегрини.

Отвечая на вопрос об отношении к антироссийским санкциям, которые часто критиковал предшественник Пеллегрини на посту премьера, Роберт Фицо , нынешний глава правительства Словакии заявил, что убежден в том, что любые санкции никогда не приносят желаемых результатов.

"Мы ощутили это на себе. Например, мы с министрами провели на минувшей неделе выездное заседание правительства в небольшом городке Праковце (3,3 тысячи жителей) на юго-западе страны. Так вот там из-за санкций оказались на улице сразу 450 человек", — сказал премьер.

Российский получатель продукции от предприятия в Праковце был уведомлен о том, что он уже не может рассчитывать на изделия из стран ЕС, включая запчасти, и должен озаботиться их закупкой внутри РФ. Завод в Праковце остался без экспорта своей продукции, мы теперь решаем эти проблемы, объяснил Пеллегрини.

"Словакия будет повторять, что антироссийские санкции со стороны ЕС не помогают решать проблемы. В отношении к РФ я являюсь сторонником ведения диалога. Я не считаю верным решением обострение напряженности", — подчеркнул премьер Словакии.

Словакию потряс серьезный внутриполитический кризис после убийства 21 февраля этого года журналиста Яна Куциака, занимавшегося расследованиями о связях политиков с преступным миром.