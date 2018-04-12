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Московская жизнь помотала «лежачих полицейских»
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Московская жизнь помотала «лежачих полицейских» 

Мослента 1 час назад
Фото: Наше Москворечье-Сабурово
На столичных дорогах нашли более 770 поврежденных «лежачих полицейских» в рамках месячника по благоустройству. Об этом сообщил заместитель начальника объединения административно-технических инспекций столицы Леонид Бородулин, передает РИАМО.
«Достаточно много за этот период было выявлено повреждений искусственных неровностей — так называемых лежачих полицейских. 772 таких устройства были выявлены с повреждениями. Осталось на сегодняшний день 42 таких замечания», — сказал он.
Кроме того, в Москве обнаружили скопления мусора на озелененных территориях, которые прилегают к автомагистралям. Было выявлено 87 таких нарушений. По словам Бородулина, они все взяты под контроль. На данный момент уборочные работы продолжаются на придорожных территориях, в парках и скверах.
Общегородской месячник по благоустройству проходит с 1 по 30 апреля. За это время планируется провести два субботника: 14 и 21 апреля. Всего в городе приведут в порядок 259 парков, 118 особо охраняемых природных территорий, свыше 8 тысяч озелененных территорий и 124 прилегающие к водоемам территории, включая зоны отдыха.
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