Бердымухамедов поменял трех вице-премьеров

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сменил трех вице-премьеров. Эти решения глава государства озвучил на расширенном заседании кабинета министров, сообщает Государственное информационное агентство страны «Туркменистан сегодня».

Так, в соответствии с указом президента, Оразмырат Гурбанназаров освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров и назначен председателем торгово-промышленной палаты страны.

Максат Бабаев, ранее курировавший нефтегазовый сектор, назначен на должность, связанную со строительством газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.

Кроме того, Байрам Аннамередов, курировавший транспорт и связь, теперь также назначен на должность, связанную со строительством газопровода.

Вице-премьерами назначены Мыратгелди Мередов — будет курировать нефтегазовый комплекс, Мамметхан Чакыев — транспорт и связь. Чары Гылыджов назначен вице-премьером, отвечающим за торговый сектор.

Ранее сообщалось, что Гульшат Маммедова избрана новым спикером парламента (Меджлиса) Туркменистана.

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