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Бердымухамедов поменял трех вице-премьеров
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Бердымухамедов поменял трех вице-премьеров 

Мир24 1 час назад
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов сменил трех вице-премьеров. Эти решения глава государства озвучил на расширенном заседании кабинета министров, сообщает Государственное информационное агентство страны «Туркменистан сегодня».
Так, в соответствии с указом президента, Оразмырат Гурбанназаров освобожден от должности заместителя председателя кабинета министров и назначен председателем торгово-промышленной палаты страны.
Максат Бабаев, ранее курировавший нефтегазовый сектор, назначен на должность, связанную со строительством газопровода Туркменистан-Афганистан-Пакистан-Индия.
Кроме того, Байрам Аннамередов, курировавший транспорт и связь, теперь также назначен на должность, связанную со строительством газопровода.
Вице-премьерами назначены Мыратгелди Мередов — будет курировать нефтегазовый комплекс, Мамметхан Чакыев — транспорт и связь. Чары Гылыджов назначен вице-премьером, отвечающим за торговый сектор.
Ранее сообщалось, что Гульшат Маммедова избрана новым спикером парламента (Меджлиса) Туркменистана.
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