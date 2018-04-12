«Ростелеком»: свыше 70% россиян имеют качественный доступ к интернету

"Одной из важнейших задач, которую решает наша компания, является обеспечение доступа к современным сервисам и услугам в любой точке нашей страны. Россия и сегодня является лидером, у нас более 70% населения имеют возможность качественного и эффективного доступа в интернет, но этого недостаточно. Мы целимся на показатель выше 90%", — сказал он, не уточняя сроков достижения этого показателя.

Один из важных инструментов программы — подключение к интернету небольших населенных пунктов численностью от 250 до 500 человек. «В Ставропольском крае их чуть больше 150, мы больше 100 уже подключили и находимся в финальной стадии… У нас большие задачи на ближайшие годы по Дагестану , который немного отстал в реализации программы по целому ряду причин. Но независимо от того, где человек находится, в Мурманске , Дагестане, на Чукотке или в Калининградской области , у него должна быть одинаковая возможность», — пояснил Осеевский.

"Ростелеком" с апреля 2014 года назначили единственным оператором универсального обслуживания в России. В рамках программы компания обеспечивает работу таксофонов, а также пунктов коллективного доступа в интернет в населенных пунктах с более 500 тыс. жителей.

Оператор также занимается прокладкой оптоволоконных линий связи для обеспечения доступа в интернет жителей 13,9 тыс. населенных пунктов с численностью населения от 250 до 500 человек (всего порядка 200 тыс. км оптоволоконных линий связи). Проект по устранению цифрового неравенства изначально предполагалось реализовать до конца 2018 года. Однако из-за недостатка финансирования сроки были сдвинуты. Сейчас предполагается, что госоператор завершит реализацию к 2020 году.