Детская площадка во дворе дома на Сторожевой улице снова стала комфортной для игр

Во дворе дома № 20 по Сторожевой улице привели в порядок детскую площадку. Ранее с сообщением о том, что информационная табличка на площадке сорвана, на портал «Наш город» обратилась местная жительница.

Работы провели в течение суток с момента появления заявки. После этого на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева

«Работы по установке информационной таблички на детской площадке по указанному адресу выполнены», — говорится в ответе.

Напомним, что для того, чтобы сообщить о подобной проблеме, на портале «Наш город» нужно выбрать соответствующий раздел. (вт)