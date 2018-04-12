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Детская площадка во дворе дома на Сторожевой улице снова стала комфортной для игр
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Детская площадка во дворе дома на Сторожевой улице снова стала комфортной для игр 

Управа района Лефортово 1 час назад
Фото: Управа района Лефортово
Во дворе дома № 20 по Сторожевой улице привели в порядок детскую площадку. Ранее с сообщением о том, что информационная табличка на площадке сорвана, на портал «Наш город» обратилась местная жительница.
Работы провели в течение суток с момента появления заявки. После этого на портале появился официальный ответ за подписью главы управы района Лефортово Азамата Царикаева.
«Работы по установке информационной таблички на детской площадке по указанному адресу выполнены», — говорится в ответе.
Напомним, что для того, чтобы сообщить о подобной проблеме, на портале «Наш город» нужно выбрать соответствующий раздел. (вт)
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