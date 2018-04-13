В Краснодаре на Московской снесли торговый павильон

Вчера на пересечении ул. Московской и ул. Зиповской ввелся демонтаж торгового павильона. Ларек был расположен на муниципальной земле без соответствующих документов. После сноса территория станет пешеходной, сообщает пресс-служба муниципалитета.

По словам заместителя начальника городского управления муниципального контроля Артема Губского, удаление нестационарных торговых объектов а первую очередь коснутся тех, которые расположены на пути следования пешеходов, создают им помехи и не оформлены должным образом. Он уточнил, что ранее с собственником данной торговой точки были расторгнуты договорные отношения по аренде земли. Владельцу рассказали о необходимости убрать незаконно установленный торговый объект, но все предупреждения он проигнорировал.