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В Краснодаре на Московской снесли торговый павильон
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В Краснодаре на Московской снесли торговый павильон 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Вчера на пересечении ул. Московской и ул. Зиповской ввелся демонтаж торгового павильона. Ларек был расположен на муниципальной земле без соответствующих документов. После сноса территория станет пешеходной, сообщает пресс-служба муниципалитета.
По словам заместителя начальника городского управления муниципального контроля Артема Губского, удаление нестационарных торговых объектов а первую очередь коснутся тех, которые расположены на пути следования пешеходов, создают им помехи и не оформлены должным образом. Он уточнил, что ранее с собственником данной торговой точки были расторгнуты договорные отношения по аренде земли. Владельцу рассказали о необходимости убрать незаконно установленный торговый объект, но все предупреждения он проигнорировал.
«ФедералПресс» напоминает, что в начале апреля в Краснодаре снесли павильон в пешеходной зоне на улице Красина.
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