Ещё
Жители Преображенки побывают на «Пчелиных средах»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Жители Преображенки побывают на «Пчелиных средах» 

Управа района Преображенское 2 часа назад
Фото: Управа района Преображенское
Лекторий «Пчелиная среда» приглашает преображенцев на занятия в экоцентр «Царская пасека».
Цикл лекций и интерактивных занятий направлен на всех, кто интересуется экологией — посещать его можно с 12 лет.
Два занятия в апреле уже прошли. Они были посвящены птицам и проводились в форме экскурсии. Посетителям лектория выдали бинокли и дали возможность увидеть пернатых обитателей парка и их повадки.
Следующие занятия будут посвящены вьюркам (18 апреля) и совам (25 апреля).
Занятия проходят по средам в 14.00. Группа собирается у ворот экоцентра «Царская пасека». Лекции бесплатные, предварительная запись не нужна. Присоединиться к занятиям можно на любом этапе.
Дополнительная информация предоставляется по телефону: 7 (499) 166-36-87.
Управа района Преображенское: последние новости
Активные граждане Преображенки оценят проект благоустройства Кадеты нашего района готовятся ко Дню Победы Полицейские Преображенки подготовились к Чемпионату мира по футболу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву13
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии104
Суд фактически разрешил курить в самолетах178
Что Россия может сделать Западу348
Россия определилась с украинской трубой194
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение