Жители Преображенки побывают на «Пчелиных средах»

Лекторий «Пчелиная среда» приглашает преображенцев на занятия в экоцентр «Царская пасека».

Цикл лекций и интерактивных занятий направлен на всех, кто интересуется экологией — посещать его можно с 12 лет.

Два занятия в апреле уже прошли. Они были посвящены птицам и проводились в форме экскурсии. Посетителям лектория выдали бинокли и дали возможность увидеть пернатых обитателей парка и их повадки.

Следующие занятия будут посвящены вьюркам (18 апреля) и совам (25 апреля).

Занятия проходят по средам в 14.00. Группа собирается у ворот экоцентра «Царская пасека». Лекции бесплатные, предварительная запись не нужна. Присоединиться к занятиям можно на любом этапе.

Дополнительная информация предоставляется по телефону: 7 (499) 166-36-87.