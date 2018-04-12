Арбитражный суд назначил на 23 мая экспертизу на пригодность детских площадок в Подольске

Подольске проведут судебную экспертизу на соответствие ГОСТу девяти детских площадок, арбитражный суд Подмосковья назначил следующее заседание на 23 мая, сообщил « РИАМО в Подольске» учредитель группы компаний «Строй Город Юг» Гаррий Степанян.

В 2017 году ГК «Строй Город Юг» установила девять детских площадок, три из них в Подольске и шесть — в микрорайоне Климовск . Однако площадки не приняли, а работу не оплатили. Компания 15 марта начала демонтаж четырех площадок. Комитет по ЖКХ и благоустройству администрации горокруга подал в Арбитражный суд Подмосковья ходатайство о запрете сноса, суд признал снос законным. Депутаты Мособлдумы попросили не разбирать площадки, подрядчик пошел им навстречу и снова установил их.

«Администрация Подольска написала заявление на компанию «Строй Город Юг» в Арбитражный суд, где указала, что площадки травмоопасны и непригодны к эксплуатации. При этом одну из площадок торжественно открыли и написали об этом на интернет-ресурсах администрации. Непонятно, как власти допустили эксплуатацию детских площадок, если они опасны. Если же они пригодны для эксплуатации, то почему они за них не платят. Площадки до сих пор не огорожены и не закрыты для посещения. Арбитражный суд назначил судебную экспертизу площадок на соответствие ГОСТам до следующего заседания, которое назначено на 23 мая», — сказал Степанян.

Установка площадок обошлась подрядчику почти в 6 миллионов рублей, цена по контракту составляла свыше 8 миллионов рублей. После рассмотрения иска администрации к подрядчику, компания намерена требовать компенсацию за задержку оплаты выполненных работ, судебные издержки с администрации Подольска и отсудить около одного миллиона рублей.

В Подольске спорные площадки установлены по адресам: Красногвардейский бульвар, во дворе домов №№23, 23А, улица Юбилейная, дома №№34, 3Б; улица Ленинградская, дома №№16, 18, 18А, 20; улица Юных Ленинцев, дома №№38, 42, улица Почтовая, дом №5, улица Заводская, дома №№3, 3А.

В микрорайоне Климовск детские игровые площадки установлены на улице Заводская, возле домов №№12, 14; на той же улице во дворе домов №№16, 18, 20Б, 20В и дома №4 на улице Молодежная; Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10, 12; улица Школьная, дом №10; на улице Серпуховская во дворе домов №№1-4; на проспекте 50 лет Октября, во дворе домов №№19, 19А, 17А, и домов №№8, 10, 12 на улице Мичурина.