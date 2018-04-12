Коммунальщики восстановили адресный указатель дома на улице Сущевский Вал

Указатель дома по адресу: улица Сущевский Вал, дом 55 починили коммунальщики. Внимание властей на проблему обратил местный житель, который разместил соответствующее обращение на портале «Наш город». О выполненных работах отчиталась глава управы района Марьина Роща Светлана Гордикова

«По указанному адресу выполнены работы по ремонту указателя дома. Замечание устранено в полном объеме, что подтверждается фотоматериалами. В настоящее время домовой указатель находится в удовлетворительном технически исправном состоянии», — говорится в официальном ответе, опубликованном на портале.

Напомним, сервис «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять свои замечания могут жители всех столичных районов. (вт)