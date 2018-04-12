Минкультуры, Роспатент и Минобрнауки заключили соглашения на использование системы IPChain 

СВЕТЛОГОРСК /Калининградская область/, 12 апреля. / ТАСС/. Министерство культуры, Роспатент и Министерство образования и науки РФ заключили соглашения об использовании основанной на технологии блокчейн отечественной платформы IPChain, которая призвана стать инфраструктурной базой для сервисов управления правами. Об этом ТАСС рассказал советник председателя правления Фонда «Сколково» Максим Прокш в кулуарах форума IPQuorum-2018, который проходит в Светлогорске.
"Мы как раз надеемся, что государственные органы, которые обладают большим массивом баз, будут активно вовлечены в то, чтобы это функционировало в системе распределенных реестров IPChain. Уже заключены соглашения с Минобрнауки, Минкультуры, Роспатентом, готовится соглашение с Минсвязи. То есть, это — все основные «стейкхолдеры» (заинтересованные стороны — прим. ТАСС), которые так или иначе участвуют в регулировании интеллектуальной собственности", — сказал он.
Прокш отметил, что ведомства могут размещать объекты интеллектуальной собственности, смотреть, как они управляются. «Они могут использовать в этой системе свои собственные стандарты обмена данных. Например, Минкультуры ведет реестр фильмов и, соответственно, можно разместить информацию о правообладателях в системе и смотреть как внутри эти объекты оборачиваются и функционируют. Система готова, она уже вышла в промышленную эксплуатацию», — добавил собеседник агентства.
Отечественный проект IPChain, который был представлен на VI Санкт-Петербургском культурном форуме в 2017 году, призван стать инфраструктурной базой для целого ряда сервисов для управления правами, в том числе первой национальной биржи интеллектуальной собственности. Формирование механизма биржи в отрасли является важным шагом в реализации Национальной интеллектуальной инициативы (НИИ) и рассматривается как один из значимых этапов в утвержденной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым национальной программы «Цифровая экономика России».
Технология блокчейн является структурированной базой данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая не позволяет красть данные и заниматься мошенничеством.
IPQuorum 2018 собрал свыше 500 участников из более чем 30 стран и проходит под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО. Он посвящен проблемам интеллектуальной собственности и цифровых технологий. Организаторами выступили российская Ассоциация по защите интеллектуальной собственности IPChain и Евразийская конфедерация обществ правообладателей (ЕАКОП), управляющие различными категориями интеллектуальных прав в странах-членах ЕАЭС, СНГ, БРИКС. Информационное агентство ТАСС выступает генеральным информационным партнером форума.