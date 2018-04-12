Минкультуры, Роспатент и Минобрнауки заключили соглашения на использование системы IPChain

"Мы как раз надеемся, что государственные органы, которые обладают большим массивом баз, будут активно вовлечены в то, чтобы это функционировало в системе распределенных реестров IPChain. Уже заключены соглашения с Минобрнауки, Минкультуры, Роспатентом, готовится соглашение с Минсвязи . То есть, это — все основные «стейкхолдеры» (заинтересованные стороны — прим. ТАСС), которые так или иначе участвуют в регулировании интеллектуальной собственности", — сказал он.

Прокш отметил, что ведомства могут размещать объекты интеллектуальной собственности, смотреть, как они управляются. «Они могут использовать в этой системе свои собственные стандарты обмена данных. Например, Минкультуры ведет реестр фильмов и, соответственно, можно разместить информацию о правообладателях в системе и смотреть как внутри эти объекты оборачиваются и функционируют. Система готова, она уже вышла в промышленную эксплуатацию», — добавил собеседник агентства.

Отечественный проект IPChain, который был представлен на VI Санкт-Петербургском культурном форуме в 2017 году, призван стать инфраструктурной базой для целого ряда сервисов для управления правами, в том числе первой национальной биржи интеллектуальной собственности. Формирование механизма биржи в отрасли является важным шагом в реализации Национальной интеллектуальной инициативы (НИИ) и рассматривается как один из значимых этапов в утвержденной премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым национальной программы «Цифровая экономика России».

Технология блокчейн является структурированной базой данных с определенными правилами построения цепочек транзакций и доступа к информации, которая не позволяет красть данные и заниматься мошенничеством.