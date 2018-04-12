Lost Ark: Письмо Риши — королева Аадалин, новые локации и боссы

Приветствую вас, искатели приключений!

С вами [CM] Риша.

Так прекрасно, что дни понемногу становятся все длиннее и длиннее, и мною были подготовлены множество интересных вещей вместе с приходом приятного весеннего бриза.

Авантюристы, а о чем именно вы любите узнавать? Мне бы хотелось, чтобы в данном «Письме Риши» вы нашли одну из тех вещей, о которых вы хотели бы услышать.

Сегодня мое письмо будет о королеве Аадалин и о прекрасном замке Берн , в котором она живет.

01. Новая область приключений

[Замок Берна — это огромный город на континенте Берн, где множество различных групп живут вместе в гармонии и согласии]

Располагается на древнем ландшафте, откуда открывается панорамный вид на континент. Город Берн отличается красотой и прагматичным стилем типичной архитектуры Берна, особенно если посмотреть на уникальную эстетику самой высокой точки королевства.

Благодаря открытой природе ее правления, королева Аидалин пригласила представителей многих рас и культур, заложив фундамент развития Берна и объединив магическую силу, постигаемую на основе практических методов. И теперь эта страна может сравниться с Лютераном.

Во всем городе вы найдете множество различных примеров того, как горожане используют магию.

Из-за невероятного стремления жителей Берна к познаниям, городская библиотека всегда пополняется новой информацией. С другой стороны, лучшие роскошные рестораны в аристократических зонах всегда славились вкуснейшей едой. Магические предметы и оружие, продаваемые в Берне, известны наивысшим качеством, что делает их обязательными для всех искателей приключений.

Королева Аидалин желает рассказать вам о чем-то лично. Вероятно, вы должны встретиться с ней. Интересно, какую историю она вам расскажет…

[Пустынный ветер дует в Пустыне Красного Песка]

Добавлена новая область под названием Пустыня Красного Песка, где можно сразиться со Стражем. Давайте посмотрим, как будет выглядеть эта локация, наполненная сухим песком.

Вы можете почувствовать, что здесь кто-то уже побывал некоторое время, но никаких признаков жизни нет. Вот старая машина без водителя, которая стоит без дела и безостановочно гремит. Эти устройства соединены вокруг суровой пустыни. Но для какой целью их здесь разместили?

Время от времени вы сможете отыскать кости гигантского существа, с которым что-то произошло. Это следы некогда существовавшей здесь жизни.

В глубинах пустынной зоны находится место, где протекает подземная вода, что контрастирует с суровой и безлюдной пустыней. В этом месте практически нет признаков жизни, поскольку вокруг один лишь красный песок, затрудняющий обзор. Ворон каркает и пытается найти для себя пищу.

[Подземная Арена Стерна наполнена наблюдателями и злыми духами]

Это город Кенана , подземная арена Стерна, которая следует пути эволюции и развития тела через ее механизацию. Арена изначально была местом для проверки работоспособности модифицированных тел. Позже его предназначение изменилось. После того, как незаконные бои 1 на 1 стали слишком популярными, это место превратилось в самую настоящую арену.

Несмотря на то, что многие незаконные вещи были устранены усилиями Совета Ардетена, популярность арены не угасала. Теперь не только Кенан, но и любой искатель приключений, который хочет продемонстрировать свою силу, может принять участие в битве на арене.

На подземной арене толпа не может сдержать своего волнения, и поэтому они начинают бросать разные вещи на арену, которые могут повлиять на ход игры. Как насчет того, чтобы испытать силы на этой новой подземной арене в Стерне?

02. Новый страж

[Акейтес]

Одним из новых стражей, которых вы встретите в Lost Ark, является Акейтес.

Акейтес — это священный страж с серебристой гривой и ослепительно блестящими крыльями, который защищает божественный свет. Он долгое время просто спал на спокойной земле за облаками, но после нескольких войн снова пробудился из-за грохота, раздавшегося по всему континенту Аккрасия, и теперь он лишь спокойно наблюдает за потоком жизни в смертном царстве.

[Калелригос]

Калелригос — древний страж, сражающийся с использованием Лазурной Молнии. Он рассказывал, что в разгар войны смог победить всех своих врагов. Его крылья быстрее ветра, а молния проникает в сердце противника точно и резко, словно копье. Энергия Лазурной Молнии Калелригоса заставляет землю содрогать из-за невероятной силы.

[Йухо Черной Ночи]

Говорят, что после окончания войны Йухо Черной Ночи стал бессмертным, поглотив ауру ночного неба. Пробудившись, он был один в Акрашии в течение долгого времени. Его хвост является источником, и используя силу всех девяти хвостов, он может проявить свою истинную мощь.

Йухо Черной Ночи очень умный и может прикончить любого, кто бросит ему вызов, прежде чем он поймет, что произошло. Сила Стражей, которая когда-то помогала в войнах, теперь является источником ужаса. Только здравый смысл и совместная работа искателей приключений помогут им победить.

Итак, вы готовы начать новое приключение. Прекрасный Берн и Подземная Арена всегда ждут новых авантюристов. А новые Стражи готовы принять ваш вызов.

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