В библиотеке на 1-й Новокузьминской детям рассказали о подвиге Гагарина

Лекция об устройстве Вселенной и подвиге Юрия Гагарина , приуроченная ко Дню космонавтики, прозвучала в библиотеке №104, которая расположена на 1-й Новокузьминской улице в Рязанском районе. Об этом рассказала библиотекарь Анастасия Лунева.

— С 1961 года прошли уже десятки лет, сделаны сотни открытий, человек исследовал не только ближний, но и дальний космос. Но дата 12 апреля все так же актуальна и памятна сегодня, как и 50 лет назад. Быть первым — это всегда самая сложная, ответственная и опасная задача, это событие, которое остается в веках. Мы с ребятами обсуждали великий подвиг Юрия Гагарина, говорили об устройстве и загадках Вселенной, изучали, исследовали, — отметила Анастасия Лунева.

Напомним, что библиотека №104 расположена по адресу улица 1-я Новокузьминская, дом 16, корпус 2. (мю)