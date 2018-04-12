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Дом князя Прозоровского. Самый старый — самый крепкий
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Дом князя Прозоровского. Самый старый — самый крепкий 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Удивительно, как перенес этот дом князя Прозоровского все Московские пожары, потрясенье множества разрушительных дней — стоит как ни в чем не бывало, как неприступная крепость в крепости. И переходил из рук в руки, оставаясь в семье, пока не угас род вместе с последним из Прозоровских Александром Александровичем — сенатором, генерал-фельдмаршалом и московским главнокомандующим.
Редкой отвагой обладал этот человек и весь свой браный путь прошел сквозь дым и пламень сражений: даже будучи дважды ранен в Семилетнюю войну, возвращался в строй. Его военная карьера развивалась стремительно: начал войну поручиком, а в 1760 году вошел в Берлин уже подполковником, а главное — победителем. Екатерина II не могла не заметить столь яркого человека, произвела его в бригадиры, потом — в генерал-майоры. А после войны с турками вернулся Прозоровский в очередном звании генерал-поручика.
Вволю наглотался он дымом сражений, да и правое плечо после раны всю руку сковывало — попросился на отдых и в 50 лет вышел в отставку, уехал в деревню и стал прилежно заниматься сельским хозяйством. Пока вдруг, совершенно для него неожиданно, не получил назначение на пост московского генерал-губернатора. Императрица писала ему: «Дошли здесь слухи, что все управление тамошнее, в том числе и полиция, пришли в слабость…» Так что пришлось Прозоровскому московские дела поправлять.
Иными глазами посмотрел он теперь на Москву, по-хозяйски: «…рассмотреть потребно переулки, которые с такими непристойными изворотами, что стыдно видеть сию связь улиц древней столицы…»
По поручению Прозоровского Матвей Казаков спланировал новую Тверскую площадь перед домом главнокомандующего, по настоянию же генерал-губернатора проложили улицу вдоль Китай-городской стены, во избежание разрушительных наводнений продолжили укрепление берегов Москвы-реки диким камнем, и он же, Прозоровский, сделал все, чтобы деньги, отпущенные на строительство Голицынской больницы — городской, общедоступной, — не рассеялись по карманам чиновников. Спустились, однако же, на него и обязанности, которые никак не назвать приятными. Екатерина обязывала строжайшим образом установить надзор за Новиковым, опасаясь, что тот смутьянские книги начнет издавать. А Прозоровский ей отвечает, что ничего предосудительного в деятельности издателя не видит и не может найти, хотя, видит бог, и старался. Екатерина за свое… Отношения с императрицей и по другим делам тоже стали натянутыми. Вскорости, в возрасте 63 лет, от должности московского главнокомандующего высочайшим повелением он был отставлен. Через шесть лет новый император Александр I призвал на службу его, произвел в генерал-фельдмаршалы и направил командующим армией в Молдавию. А в помощь ему определил тогдашнего киевского военного губернатора Михаила Кутузова.
А дом, слава богу, стоит, напоминает о славной фамилии — о людях и их делах.
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