Ещё
Аргентинская полиции свалила пропажу полтонны наркотиков на мышей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Аргентинская полиции свалила пропажу полтонны наркотиков на мышей 

Вести.Ru 1 час назад
С полицейского склада в аргентинском городе Пилар пропало 540 килограммов марихуаны. Исчезновение запрещенных веществ произошло еще в 2016 году, однако известно об этом стало только сейчас. Сотрудники полиции заявили, что наркотики съели мыши, сообщает британская телерадиокомпания BBC.
В правдивости показаний стражей порядка усомнились эксперты из Буэнос-Айреса. По их словам, мыши едва ли могли счесть марихуану съедобной.
"Кроме того, неизвестно, смогли бы они выжить, если бы съели такое количество наркотиков", — отметили эксперты.
В результате служебной проверки восемь полицейских отстранили от работы. Их будут судить в начале мая. Следствию предстоит устновить, что послужило причиной исчезновения наркотиков — злой умысел или небрежность.
Пропажу запрещенных веществ, которых на складе хранилось шесть тонн, заметил недавно назначенный комиссар полиции. Его предшественник теперь находится в списке подозреваемых.
Вести.Ru: последние новости
Кто спасет рубль? У Басты отсудили "Газгольдер" Эволюция "на бровях": как форма лба помогла выжить людям и погубила неандертальцев
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии103
Суд фактически разрешил курить в самолетах163
Что Россия может сделать Западу316
Россия определилась с украинской трубой191
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение