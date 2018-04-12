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Palo Alto Networks приобрела Secdo, предположительно, за $100 млн
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Palo Alto Networks приобрела Secdo, предположительно, за $100 млн 

Anti-Malware.ru 2 часа назад
Palo Alto Networks объявила о приобретении израильской компании Secdo, специализирующейся на технологиях обеспечения информационной безопасности. Secdo предлагает решения для выявления угроз и реагирования на киберинциденты на конечных точках (EDR). Финансовые условия сделки не разглашаются, однако в некоторых отчетах мелькает цифра в 100 миллионов долларов.
Как сообщают представители Palo Alto Networks, практики Secdo будут использоваться для улучшения продукта Palo Alto Networks Traps, защищающего конечные точки. Система сбора и визуализации Secdo сможет обеспечить Palo Alto необходимыми данными, утверждают в компании.
Secdo заработала в общей сложности 11 миллионов долларов с момента основания в 2014 году. Компания была основана экспертами по безопасности из знаменитого израильского подразделения радиоэлектронной разведки «Подразделение 8200».
Израильские СМИ, ссылаясь на близкие к Secdo источники, утверждают, что Palo Alto Networks согласилась заплатить 100 миллионов долларов, преимущественно наличными.
«Мы считаем, что командам по безопасности требуется самый передовой и последовательный подход к безопасности конечных точек. Благодаря возможностям Secdo мы усовершенствуем нашу способность обнаруживать и предотвращать кибератаки», — прокомментировал директор Palo Alto Networks Марк Маклафлин.
Palo Alto Networks планирует завершить приобретение в третьем финансовом квартале.
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