На теплосети Артемовского за 7 лет потратят полмиллиарда рублей

В Артемовском ГО с 1 апреля этого года поменялся поставщик тепла и горячей воды. Сразу после окончания отопительного сезона в уральском городе стартует программа по реконструкции теплоэнергетического комплекса. Ее реализацией будет заниматься дочерняя компания АО «Облкоммунэнерго» — ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК), передает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал»

Как пояснили изданию энергетики, смена поставщика ресурсов вызвана тем, что именно ОТСК заключило с правительством региона концессионное соглашение, согласно которому компания будет эксплуатировать тепловой комплекс городского округа — всего это 713 объектов.

«Статус концессионера накладывает на компанию обязательства не только по эксплуатации системы теплоснабжения, но и по ее модернизации. Соглашение будет действовать 7 лет, за это время мы должны заменить порядка 120 участков теплосетей. До 2020 года основной объем работ будет производиться на магистральных сетях, а с 2021 года начнется активный капитальный ремонт квартальных сетей», — сообщил «АиФ-Урал» представитель нового поставщика ресурсов.

За этот период на реконструкцию теплокомплекса Артемовского ГО потратят в общей сложности 540 млн рублей — более 137 млн вложат в ремонт сетей уже в этом году. В перечне работ пять участков теплотрассы протяженностью 4,3 км — это более 7% от всей инфраструктуры — общая протяженность тепловых сетей городского округа составляет чуть более 57 км.

В компании отмечают, что смена поставщика никак не отразится на плате жителей.