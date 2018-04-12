Ещё
На теплосети Артемовского за 7 лет потратят полмиллиарда рублей
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На теплосети Артемовского за 7 лет потратят полмиллиарда рублей 

АиФ Урал 2 часа назад
Фото: АиФ Урал
В Артемовском ГО с 1 апреля этого года поменялся поставщик тепла и горячей воды. Сразу после окончания отопительного сезона в уральском городе стартует программа по реконструкции теплоэнергетического комплекса. Ее реализацией будет заниматься дочерняя компания АО «Облкоммунэнерго» — ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания» (ОТСК), передает в четверг, 12 апреля, «АиФ-Урал».
Как пояснили изданию энергетики, смена поставщика ресурсов вызвана тем, что именно ОТСК заключило с правительством региона концессионное соглашение, согласно которому компания будет эксплуатировать тепловой комплекс городского округа — всего это 713 объектов.
«Статус концессионера накладывает на компанию обязательства не только по эксплуатации системы теплоснабжения, но и по ее модернизации. Соглашение будет действовать 7 лет, за это время мы должны заменить порядка 120 участков теплосетей. До 2020 года основной объем работ будет производиться на магистральных сетях, а с 2021 года начнется активный капитальный ремонт квартальных сетей», — сообщил «АиФ-Урал» представитель нового поставщика ресурсов.
За этот период на реконструкцию теплокомплекса Артемовского ГО потратят в общей сложности 540 млн рублей — более 137 млн вложат в ремонт сетей уже в этом году. В перечне работ пять участков теплотрассы протяженностью 4,3 км — это более 7% от всей инфраструктуры — общая протяженность тепловых сетей городского округа составляет чуть более 57 км.
В компании отмечают, что смена поставщика никак не отразится на плате жителей.
АиФ Урал: последние новости
Атомное уплотнение. В Екатеринбурге вырубают 28 гектаров березовой рощи Екатеринбург лишится одной из центральных улиц Госохрана исторических объектов проверяет уничтожение кинотеатра «Темп»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву18
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии104
Суд фактически разрешил курить в самолетах178
Что Россия может сделать Западу350
Россия определилась с украинской трубой194
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение