Культурный центр «Россия» в Глазове могут закрыть

Глазовская межрайонная прокуратура подготовила иск о запрете деятельности культурного центра «Россия». Проверка показала, что в здании КЦ не обеспечен минимальный расход воды пожарных кранов, требуемый на пожаротушение, не проведена обработка огнезащитным составом стропил и обрешетки кровли и деревянных конструкций сценической коробки, кроме того, неисправны системы пожаротушения сцены.

При этом в июле прошлого года суд уже обязал администрацию центра устранить все нарушения, однако требования не выполнили.

Новое исковое заявление от прокурора уже направили в суд.

Напомним, в Удмуртии проводятся масштабные проверки мест массового предывания людей. Так, нарушение правил противопожарной безопасности нашли в ТЦ «Эльгрин» и «Аврора-парк».

Проверку провела республиканская прокуратура. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения касались ширины эвакуационных проходов, отсутствия противопожарной сигнализации в некоторых помещениях, отсутствия свободного подъезда пожарной техники.