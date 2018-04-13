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Культурный центр «Россия» в Глазове могут закрыть
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Культурный центр «Россия» в Глазове могут закрыть 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Глазовская межрайонная прокуратура подготовила иск о запрете деятельности культурного центра «Россия». Проверка показала, что в здании КЦ не обеспечен минимальный расход воды пожарных кранов, требуемый на пожаротушение, не проведена обработка огнезащитным составом стропил и обрешетки кровли и деревянных конструкций сценической коробки, кроме того, неисправны системы пожаротушения сцены.
При этом в июле прошлого года суд уже обязал администрацию центра устранить все нарушения, однако требования не выполнили.
Новое исковое заявление от прокурора уже направили в суд.
Напомним, в Удмуртии проводятся масштабные проверки мест массового предывания людей. Так, нарушение правил противопожарной безопасности нашли в ТЦ «Эльгрин» и «Аврора-парк».
Проверку провела республиканская прокуратура. Как пояснили в пресс-службе надзорного ведомства, нарушения касались ширины эвакуационных проходов, отсутствия противопожарной сигнализации в некоторых помещениях, отсутствия свободного подъезда пожарной техники.
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