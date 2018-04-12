За стеной: запрещенные снимки из Северной Кореи, способные потрясти

Приехать в Северную Корею в качестве туриста является трудоемким занятием, но еще сложнее уехать оттуда, прихватив с собой нечто запрещенное, например, фотографии. Власти КНДР не хотят, чтобы мир узнал о настоящей жизни граждан этой закрытой страны. Однако благодаря цифровым картам памяти фотографам удалось спрятать от удаления некоторые запрещенные фотографии. Фотограф Эрик Лаффорг с 2008 года 6 раз приезжал в Северную Корею и старался взглянуть на настоящую жизнь местных людей и показать это миру. Ему удалось, за что власти страны навсегда запретили ему пересекать ее границы.

Продукты

Магазины Пхеньяна , в котором проживают больше миллионы граждан, не могут похвастаться даже минимальным количеством продовольствия. На витринах заметен недостаток продуктов, а ассортимент, который находится в наличии, не может похвастаться разнообразием. Однако сами здания оформлены большим количеством мрамора, когда многие граждане страны страдают от голода и им даже приходится есть траву, собирая ее в парках. Лишь элита может позволить себе еду и напитки из супермаркетов, где товары продаются за евро или воны. Детский труд

Школьники вынуждены трудиться на полях наравне со взрослыми, прокладывать шоссе и ЖД-дороги, строить здания и возводить популярные в стране монументы. Кроме того, дети обязаны принимать участие в сборе металлолома, измельченной породы, шкурки кроликов и т.д. Это касается всего, что школа сможет повторно использовать или продать. Причем указанная работа не оплачивается, а если ребенок не выполняет положенную норму, ему положен штраф. Метро

В Пхеньяне находится самая глубокая система метрополитена, которая может использоваться как бомбоубежище на случай войны. Данное фото является запрещенным, поскольку на нем видно расположение тоннеля, и власти КНДР требовали ее удалить. Автомобили

На огромное количество граждан в Северной Корее приходится едва ли не миллион автомобилей, чего не хватает для бесперебойного передвижения по городам. Общественный транспорт не справляется с нагрузкой, а сами автобусы и троллейбусы давно требуют замены, поскольку являются устаревшими и поломанными. Люди привыкли, что габаритные проезжие части Пхеньяна просто-напросто пустуют, поэтому на них даже могут играть дети, а люди переходят дороги как им вздумается. Компьютеры

Зачастую туристов водят в дома тщательно отобранных граждан, которые имеют компьютеры. Однако во многих поселениях часто просто нет электричества, поэтому эти аппараты простаивают, а подключения к глобальному интернету в стране для обычных граждан не существует. Военные

Власти Северной Кореи запрещают фотографировать военных, когда они отдыхают или развлекаются. Однако например в дельфинарии большая часть посетителей являются именно военными, которых принуждают создавать иллюзию заполненности залов во время любых мероприятий. Также солдаты часто задействованы как бесплатная рабочая сила. Местные жители

Власти КНДР с особой придирчивостью относятся к фотографиям, на которых изображены обычные граждане страны, например, фото, где четко видно наличие проблем с питанием у населения, строго запрещены. Также гиды просят удалить снимки, где они предстают в нелицеприятном свете, например, мать с дочкой отдыхали в парке на скамье, но это фото приказали удалить, чтобы мир не подумал, что в Северной Корее есть бездомные.]]>