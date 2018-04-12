Радиация, Умберто Эко и выживание: 10 идей на выходные

В новой подборке «Выходных на T&P» — несколько увлекательных занятий для тех, кто не настроен тратить свободное время на долгие поездки по городу. Главное — чтобы под рукой был компьютер или смартфон. Но есть и пара идей для тех, кто захочет прогуляться.

Сходить на мастер-класс по подготовке к GMAT14 апреля, 11:00, MBA Strategy Тем, кто планирует поступать в хорошие бизнес-школы или университеты на программы MBA, магистратуры, PhD, EMBA и так далее, скорее всего, нужно будет сдавать тест GMAT (Graduate Management Admission), который оценивает аналитические способности. На занятии можно будет получить рекомендации по решению задач, научиться приемам и техникам, которые могут спасти на экзамене, а также бесплатно пройти profile assessment и оценить свои шансы на поступление в американские и европейские бизнес-школы. Нужно заранее зарегистрироваться.

Посетить или посмотреть лекцию «Поэтика недостижимости в литературе XX века»14 апреля, 18:00, центр «Архэ» В XX веке концепт недостижимости занял особое место в художественной литературе. Произошло это благодаря писателям-модернистам и, в первую очередь, Францу Кафке , чьи герои в романах «Замок» и «Процесс» оказались подчинены «бесконечной отсрочке»: они стремятся, но не могут достигнуть. Писатель и режиссер Лев Наумов расскажет, почему такие герои появились именно в это время. Лекция стоит 300 рублей. Также можно посмотреть ее трансляцию в онлайн-лектории за 100 рублей. Оплатить можно здесь.

Сходить на лекцию по роману Замятина «Мы»14 апреля, 16:00, Science.me Встреча, посвященная творчеству Замятина, входит в цикл лекций о «нежелательной литературе СССР». В программе — повесть «На куличках» и, конечно, антиутопия «Мы». Слушателям расскажут о непростой судьбе запрещенного романа, его художественной и исторической ценности и отношениях писателя и власти. Занятие стоит 1 150 рублей, нужно зарегистрироваться.

Посмотреть видеолекцию «Теория эволюции»В любое время Антрополог Станислав Дробышевский отвечает на вечные вопросы: как появилась жизнь, почему мы отличаемся от остальных видов и стоит ли доверять дарвиновскому учению и как современные люди влияют на эволюцию своего и других видов на Земле.

Записаться на очень короткий курс по истории РоссииС 14 апреля, Синхронизация Курс по истории России будет состоять всего из трех занятий: «Русские земли в Средневековье: X — XV вв», «Россия в Новое время: XVI — 1850-е» и «От 1860-х до холодной войны». Авторы говорят, что обошлись без лишней детализации и создали программу, которая позволит оценить глобальные процессы и траекторию развития страны за несколько часов лекций. Абонемент стоит 2 700 рублей, заказать его можно на сайте платформы.

Посетить или посмотреть лекцию «Радиация в нашей жизни»15 апреля, 15:00, центр «Архэ» Совместная лекция центра «Архэ» и института физики, технологии и информационных систем МПГУ поможет разобраться в том, что же такое радиация и стоит ли ее бояться. На занятии будут тематические физические эксперименты (безопасные для аудитории). Вход свободный. Можно посмотреть лекцию в трансляции.

Подать заявку на грант на путешествие по ЕвропеДо 15 апреля, Schwarzkopf Foundation Программа грантов для тех, кто никогда не бывал в Европе или путешествовал очень мало. Кандидатам должно быть 18-27 лет, больше шансов у тех, кто живет в маленьких городах или селах, учится в ПТУ и не имеет высшего образования. Те, кто пройдет отбор, получат от 600 до 1200 евро и возможность с 1 мая по 30 сентября на 1,5 месяца уехать практически в любую европейскую страну. Участникам надо будет вести дневник путешествия (инстаграм, блог/влог) и проводить независимое исследование на тему «Устойчивая Европа». Планировать поездку надо будет самостоятельно, нужно оставить заявку на сайте.

Посмотреть видеолекцию «Популяризация науки»В любое время За последние годы среди опций городского досуга появились десятки лекториев, а в медиа — разные просветительские проекты. Про науку рассказывают простыми словами и в интерактивной форме, находя подход к любому читателю и зрителю. Социолог Виктор Вахштайн объясняет, почему именно сейчас наука в России становится такой популярной.

Сходить на лекцию о романе «Имя розы» или посмотреть запись15 апреля, 17:00, музей «Гараж» Многократное кодирование, то есть одновременное обращение к разным группам читателей — один из основных приемов постмодернистской культуры. В литературе среди первых его использовал Умберто Эко в романе «Имя розы». Кто-то воспринимает эту книгу как детектив, кто-то — как исторический роман, а другие — как философский трактат. Что это на самом деле и как получилось такое многогранное произведение, можно узнать на новой лекции Андрея Великанова в «Гараже». Или заказать запись лекции.

Записаться на бесплатный курс испанского «Уровень выживания»С 15 апреля, Библиотека им. Н. А. Некрасова Благодаря бесплатному языковому курсу можно выучить все необходимые слова, чтобы выжить в любой испаноговорящей стране. Речевая практика начнется уже с первого занятия. Программа рассчитана на новичков, не нужны никакие специальные знания. Надо заполнить анкету и отправить ее на esclubrosinante@gmail.com. Организаторы предупреждают, что «отбор учащихся осуществляется субъективно». С теми, кто его прошел, свяжутся.