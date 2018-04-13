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Житель Магнитогорска на глазах у детей забил палкой безобидную собаку
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Житель Магнитогорска на глазах у детей забил палкой безобидную собаку 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: Экспресс-газета
Преступление произошло 11 апреля в Магнитогорске. Со слов очевидцев, собака подошла к маленьким детям и начала к ним ластиться. Проходящий мимо мужчина на глазах у двух девочек и собственного маленького сына спокойно, не торопясь забил собаку палкой. Пес не больших размеров не сопротивлялся, к тому же не проявлял агрессии. Убив зверя, мужчина сел в машину и поехал по своим делам.
В МВД подтвердили, что к ним поступило заявление по факту жестокой расправы над животным. Сейчас полиция устанавливает Личность виновника.
«ФедералПресс» ранее писал: в Салехарде 2 апреля стая собак напала на ребенка, идущего к детской площадке. Мальчик был госпитализирован с многочисленными ранами и большой потерей крови. Заместитель Генерального прокурора РФ Юрий Пономарев направил губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрию Кобылкину обращение о необходимости принять меры по защите жителей региона от нападения собак.
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