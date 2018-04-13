Магнитогорец жестоко расправился с собакой на глазах у детей

Преступление произошло 11 апреля в Магнитогорске . Как рассказали очевидцы, собака подошла к маленьким детям и начала к ним ластиться. Проходящий мимо мужчина на глазах у двух девочек и собственного маленького сына спокойно, не торопясь забил собаку палкой, которая даже не сопротивлялась.

«Забив зверя, мужчина сел в машину и поехал по своим делам. Пострадавшую собаку увезли к ветеринару прохожие, но спасти ее не удалось», — рассказывают очевидцы произошедшего.