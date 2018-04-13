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Магнитогорец жестоко расправился с собакой на глазах у детей
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Магнитогорец жестоко расправился с собакой на глазах у детей 

Уральский меридиан 59 минут назад
Фото: Уральский меридиан
Преступление произошло 11 апреля в Магнитогорске. Как рассказали очевидцы, собака подошла к маленьким детям и начала к ним ластиться. Проходящий мимо мужчина на глазах у двух девочек и собственного маленького сына спокойно, не торопясь забил собаку палкой, которая даже не сопротивлялась.
«Забив зверя, мужчина сел в машину и поехал по своим делам. Пострадавшую собаку увезли к ветеринару прохожие, но спасти ее не удалось», — рассказывают очевидцы произошедшего.
В ГУ МВД подтверждают, что к ним поступило заявление по факту жестокого обращения с животными. В настоящее время личность виновника устанавливается, по принятым в 2017 году поправкам, ему может грозить до 5 лет лишения свободы за жестокое обращение с животными.
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