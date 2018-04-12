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Беларусь сделала ставку на молодежные инновации
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Беларусь сделала ставку на молодежные инновации 

Российская Газета 2 часа назад
Стартовой площадкой для раскрытия интеллектуального потенциала и энтузиазма молодежи, создания условий для их стремления к воплощению самых смелых идей считает заместитель премьер-министра Беларуси Василий Жарко проекты и экспонаты выставки «100 идей для СНГ» и республиканского молодежного конкурса «100 идей для Беларуси».
Вице-премьер, которого цитирует БЕЛТА, обратил внимание, что все участники для реализации своих идей выбрали наиболее значимые сферы: инженерию, медицину, химию, биологию, экологию, робототехнику, социальную сферу. «Это именно те области, которые определяют технологический прогресс, экономику будущего и направлены на обеспечение высокого качества жизни», — акцентировал внимание вице-премьер.
По его словам, именно благодаря системной государственной грантовой поддержке наиболее успешные проекты конкурса уже приобретают прикладное значение. «Если работа хорошая, деньги на поддержку и поощрение всегда найдутся. Самые смелые идеи уже сегодня находят практическое применение и заслуживают внимания не только у нас в стране, но и за рубежом», — подчеркнул руководитель.
Всего интерактивная выставка-презентация включила в себя 120 авторских разработок. Проекты представлены в 16 номинациях в трех возрастных группах: 52 проекта презентовали школьники и учащиеся среднего специального и профессионально-технического образования, 26 проектов — студенты, 42 — работающая молодежь.
Самыми востребованными и популярными номинациями стали «Информационно-коммуникационные технологии» и «Медицина, фармация, медицинская техника». Кроме этого, интерес вызвали и номинации «Инклюзивное пространство» и «Информационно-коммуникационные технологии для людей с инвалидностью».
Окунувшись в атмосферу молодежного праздника научного творчества, каждый сможет открыть для себя что-то новое, найти новых друзей, возможно, кто-то задастся вопросом: что еще я могу сделать для своей Родины", — заявил первый секретарь ЦК ОО «БРСМ» Андрей Беляков.
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