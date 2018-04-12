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Генсек ОДКБ раскритиковал действия Запада в отношении России
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Генсек ОДКБ раскритиковал действия Запада в отношении России 

RT на русском 2 часа назад
Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Юрий Хачатуров во время выступления на заседании Совет Парламентской ассамблеи ОДКБ оценил действия западных стран в отношении России.
«Высосанные из пальца обвинения в якобы применении отравляющих веществ против иностранных граждан, высылка под этим предлогом российских дипломатов, площадные выражения, несовместимые с этикой международных отношений в адрес государства и его руководителя, бесконечное расширение санкций — всё это красноречиво указывает на истеричный характер действий западных держав по отработанной в криминальной среде схеме», — сказал Хачатуров.
По его словам, причиной подобных действий Запада является «нежелание мириться с провалами своей политики на Балканах, Закавказье, Сирии и на Украине.
Ранее генеральный секретарь НАТО отметил, что России нужно изменить своё поведение, чтобы антироссийские санкции были сняты.
RT на русском: последние новости
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