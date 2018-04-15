«Город прав». Объявлена программа фестиваля прав человека в Воронеже

21 апреля в Воронеже стартует фестиваль прав человека и гражданских инициатив «Город прав».

В рамках фестиваля пройдут две выставки. В Доме прав человека выставят фотографии известного российского фотографа-документалиста Дмитрия Маркова Россия . #Черновик», а в здании школы №5 можно будет увидеть передвижную выставку музея Анны Франк.

21 и 22 апреля в ДПЧ будет проходить семинар для «зануд-экологов» и зоозащитников, на котором они обсудят, как решать экологические проблемы. В первый день в 19.00 правозащитник Дмитрий Шевченко расскажет, как получать из открытых источников информацию для общественных расследований. В это время в чайной школе «Шу и Шен» начнется занятие по каллиграфии, билет на которое стоит 300 рублей.

22 апреля воронежская правозащитница Наталья Звягина проведет тренинг-сессию русского языка для иностранцев на тему Creative writing. А в 19.00 в ДПЧ начнется лекция-дискуссия о том, что такое хорошо и что такое плохо в эко-просвещении.

23 апреля в аппарате Уполномоченного по правам человека в Воронежской области пройдет презентация проекта по борьбе с бездействием «Соль». А вечером в ДПЧ можно будет посмотреть документальный фильм о приюте для собак и волонтерском движении в сфере защиты животных.

Армении, Казахстане и 24 апреля юристы и адвокаты соберутся на круглый стол по современному конституционализму. В Доме журналистов Ирина Медникова представит результаты своего исследования молодежных программ и потребностей нового поколения в России, Украине Кыргызстане , а вечером в БЦ «Арсенал» можно будет посетить лекцию экзистенциального психолога о том, почему идея о счастье может стать ловушкой.

25 апреля эксперты Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ проведут открытую лекцию о городском развитии и покажут фильм про реновацию в Париже «Maison d être». Также в этот день пройдет семинар-тренинг о поиске смысла жизни и открытая лекция для педагогов и родителей о практиках Монтессори.

26 апреля воронежцам презентуют «Карту полиции», где собирается вся информация о подразделении полиции , обслуживающем конкретный адрес, будь то участковый, отдел или РУВД, и даже есть подборки новостей по каждому отделу. А затем пройдет дискуссия на тему «Человек и тюрьма — способы общественного участия».

27 апреля в ДПЧ расскажут, как обстоит ситуация с правами женщин в Индонезии , а также проведут «Вводный курс по правам человека» — семинар от Международной школы прав человека и гражданских действий.

28 апреля начнется двухдневный тренинг по развитию ощущения физической и психологической безопасности и умения отстоять себя вербально и телесно. В « Петровском » пройдет семинар по методу управления проектами по методу Dragon Dreaming. В ДПЧ в это время научат шить экомешочки, экосумки и многоразовые бахилы. В этот же день состоится общественная дискуссия, на которой обсудят должен ли журналист быть активистом или правозащитником.

Редактор интернет-журнала о стиле и социологии моды Make-your-style.ru Софья Ярцева прочитает лекцию о том, как выразить свою позицию через одежду и моду. А затем в ДПЧ развернется Death-cafe — «разговор на темы смерти в уважительном и конфиденциальном пространстве за чашкой чая», официальная презентация проекта состоится на следующий день в «Петровском».

Подробную программу смотрите на сайте фестиваля.