В Госдуме пригрозили жестким ответом Западу на провокации в Сирии 

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в Тартусе в Сирии, о чем свидетельствуют спутниковые данные, опубликованные в сети. По этой информации, семь кораблей, две дизельные субмарины и два противодиверсионных катера покинули порт на берегу Сирии. Ранее сообщалось, что американский авианосец «Гарри Трумэн» в сопровождении ударной группировки американских ВМС выдвинулся в сторону арабской республики. Как сообщили НСН в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности, корабли выходят в море в случае военной опасности.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН предупредил о решительных мерах в случае военной провокации в адрес российских войск в Сирии.
«Заявляю, что если хоть один волос упадет с головы нашего военнослужащего, то уничтожаться будут не только ракеты противника, но и их носители. Это не угроза, а предупреждение, и наши западные коллеги не должны забывать об этом. Российские военнослужащие сделают это замечательно и точно, в этом нет никаких сомнений. Время несанкционированных ударов с нарушением государственности прошло. Сегодня Россия и наши союзники не допустят повторения событий в Ливии и Ираке», — заявил он.
Авиаэксперт: Один авианосец США больше, чем вся наша база в Сирии
Депутат также назвал возможную атаку западной коалиции военным преступлением.
«Противоположная сторона совершила очередную провокацию. И в Ираке была какая-то пробирка с непонятного цвета порошком, также мы помним, что произошло с Ливией. Последний случай со Скрипалем был прошит даже не белыми нитками, а белыми канатами. И после этого они пытаются безнаказанно нанести удар по суверенному государству, что будет не только актом военной агрессии западной коалиции по отношению к Сирии, это будет являться военным преступлением», — добавил он.
Напомним, 11 апреля американский президент Дональд Трамп предупредил Россию о воздушном ударе по Сирии в ответ на возможное применение химоружия режимом Асада в сирийском городе Дума, где, по сообщениям СМИ, погибли более 40 мирных жителей. Великобритания и Франция выразили готовность к военному удару по Сирии. Германия не собирается участвовать в возможной военной акции. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель.