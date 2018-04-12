В Госдуме пригрозили жестким ответом Западу на провокации в Сирии

Российские боевые корабли покинули военно-морскую базу в Тартусе в Сирии , о чем свидетельствуют спутниковые данные, опубликованные в сети. По этой информации, семь кораблей, две дизельные субмарины и два противодиверсионных катера покинули порт на берегу Сирии. Ранее сообщалось, что американский авианосец « Гарри Трумэн » в сопровождении ударной группировки американских ВМС выдвинулся в сторону арабской республики. Как сообщили НСН в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности, корабли выходят в море в случае военной опасности.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Андрей Красов в эфире НСН предупредил о решительных мерах в случае военной провокации в адрес российских войск в Сирии.

«Заявляю, что если хоть один волос упадет с головы нашего военнослужащего, то уничтожаться будут не только ракеты противника, но и их носители. Это не угроза, а предупреждение, и наши западные коллеги не должны забывать об этом. Российские военнослужащие сделают это замечательно и точно, в этом нет никаких сомнений. Время несанкционированных ударов с нарушением государственности прошло. Сегодня Россия и наши союзники не допустят повторения событий в Ливии Ираке », — заявил он.

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Депутат также назвал возможную атаку западной коалиции военным преступлением.

«Противоположная сторона совершила очередную провокацию. И в Ираке была какая-то пробирка с непонятного цвета порошком, также мы помним, что произошло с Ливией. Последний случай со Скрипалем был прошит даже не белыми нитками, а белыми канатами. И после этого они пытаются безнаказанно нанести удар по суверенному государству, что будет не только актом военной агрессии западной коалиции по отношению к Сирии, это будет являться военным преступлением», — добавил он.