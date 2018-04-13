Ярэнерго призывает сообщать о фактах хищения электроэнергии

ПАО «МРСК Центра» создан отдельный почтовый ящик vorunet@mrsk-1.ru, куда можно направить информацию о фактах хищения электроэнергии. В кратчайшие сроки все обращения будут проверены специалистами компании.

Оперативное устранение фактов незаконного подключения электрооборудования, набросов на провода, нарушений целостности приборов учета, подключений к чужим объектам поможет обеспечить безопасность электроснабжения и сократить потери в сетях, стоимость которых являются одной из составляющих тарифов на электро­энергию.

Кроме этого, напоминаем, что самовольное подключение к электросетям или несанкционированное вмеша­тельство в работу приборов учета может спровоцировать выход из строя бытовой техники, перепады напряжения, пожар или даже создать угро­зу жизни и здоровью людей.

Филиал ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго» ведет планомерную работу по выявлению и предотвращению фактов неучтенного потребления электроэнергии. Сообщить о факте хищения можно и по телефону круглосуточной прямой линии энергетиков 8-800-50-50-115 (звонок бесплатный), а также по телефону +7 915 -38-000-38 в Telegram и Viber. ​

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