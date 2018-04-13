Потреблять электроэнергию просто так — дорого!

В последнее время участились случаи выявления фактов неучтенного потребления электроэнергии юридическими лицами. В результате проверок, проводимых сетевой организацией ПАО «МРСК Центра» — «Ярэнерго», на сегодняшний день выявлено около 130 случаев на общую сумму 178 млнруб. В большинстве случаев, это небольшие павильоны и помещения.

В частности, начальник управления реализацией ПАО «ТНС энерго Ярославль» Д. В. Одров рассказывает о случае, выявленном в ходе проверки в марте 2018 года: «В отношении индивидуального предпринимателя, владеющего небольшим торговым павильоном, который в месяц потребляет электроэнергии на сумму 10 000 руб., был составлен акт неучтенного потребления, и осуществлен перерасчет на сумму более 1 700 000 руб. Естественно, для владельца небольшого павильона цифра огромна, и он в течение предусмотренного законодательством периода оплатить её не смог. Соответственно, через 10 дней торговая точка была отключена от электроснабжения, взыскание долга осуществлено в судебном порядке».

Причины незаконного потребления электроэнергии могут быть разными, начиная от передачи неверных показаний, и, заканчивая снятием пломб с приборов учета или повреждением и непосредственным вмешательством в работу прибора учета, с помощью средств (магнитов, специальных приспособлений и т.д.)

Напоминаем, что потребление электроэнергии без учёта считается нарушением законодательства. И в случае рассмотрения дел в судебном порядке к руководителям организаций и индивидуальным предпринимателям могут быть применены санкции по статье 165 Уголовного кодекса РФ «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием».

Уважаемые потребители, чтобы не допускать подобных ситуаций обратите особое внимание на некоторые моменты. В частности, при замене прибора учета обязательным является осуществление данной процедуры представителями сетевой организацией, должны быть учтены ваши предыдущие показания и составлен акт замены прибора учета. Также в случае повреждения или утраты прибора учета рекомендуем как можно быстрее обращаться в ПАО «ТНС энерго Ярославль», письменно уведомив об этом факте. Информацию об оплате, сроке поверки и необходимости замены вашего прибора учета вы можете получить в офисах компании ПАО «ТНС энерго Ярославль».

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