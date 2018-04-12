«Я не мечтала выйти замуж и родить детей»: Амаль Клуни рассказала о браке с актером и материнстве

Еще в июле 2013 года голливудский красавчик Джордж Клуни был несвободен, он встречался со спортсменкой Стэйси Киблер, как вдруг уже в апреле 2014 объявил о помолвке с юристом по имени Амаль . Они сыграли свадьбу в сентябре того же года в Венеции , пригласив на торжество только родственников и самых близких друзей, а уже в 2017 году впервые стали родителями двойняшек — дочери Эллы и сына Александра.

В своем первом за долгое время интервью для американского Vogue Амаль Клуни призналась, что не планировала во чтобы то ни стало выйти замуж и стать матерью, но все сложилось так, как сложилась. Сейчас супруга знаменитого актера понимает, что абсолютно счастлива в настоящем. «Это то, на что ты меньше всего можешь повлиять. Вы не можете захотеть и встретить своего человека. Когда я познакомилась с Джорджем, мне было 35 лет. Для меня не было очевидным, к чему приведут эти отношения. Я не мечтала любым путем выйти замуж и родить детей», — говорит Амаль и добавляет, что период, когда родились дети стал одним из самых сложных в ее жизни и, одновременно, одним из самых радостных и богатых на события.

Амаль Клуни впервые за долгое время снялась для обложки глянца и дала интервью/Фото: Instagram

«Они уже говорят «мама» и «папа». Но Джордж настаивает, что первым словом было «мама». Каждое утро мы забираем малышей к себе в кровать. Я могу быть уверена, что до 8 утра не получу ни единого звонка и сообщения по работе. Сейчас стало легче, но было тяжело, когда я кормила грудью, — все же их двое", — рассказала журналистам Амаль.