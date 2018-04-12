В Минераловодском округе проведут мощную противоклещевую обработку

13 апреля в Минводах и других населенных пунктах округа приступят к противоклещевой обработке, сообщили STAV.AIF.RU в администрации Минераловодского городского округа.

В течение 10 дней спецсредствами опрыскают около 85 тысяч квадратных метров.

На спецобработку из средств бюджета округа выделили более полумиллиона рублей.

Ее пройдут городские скверы, стадион «Локомотив», стадион и парк в посёлке Анджиевском.

Обработают от клещей и центр Минеральных Вод.

Ранее сообщалось, что с наступлением тепла иксодовые клещи на Ставрополье резко активизировались.