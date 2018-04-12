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В Минераловодском округе проведут мощную противоклещевую обработку
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В Минераловодском округе проведут мощную противоклещевую обработку 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
13 апреля в Минводах и других населенных пунктах округа приступят к противоклещевой обработке, сообщили STAV.AIF.RU в администрации Минераловодского городского округа.
В течение 10 дней спецсредствами опрыскают около 85 тысяч квадратных метров.
На спецобработку из средств бюджета округа выделили более полумиллиона рублей.
Ее пройдут городские скверы, стадион «Локомотив», стадион и парк в посёлке Анджиевском.
Обработают от клещей и центр Минеральных Вод.
Ранее сообщалось, что с наступлением тепла иксодовые клещи на Ставрополье резко активизировались.
Поэтому специалисты регионального Роспотребнадзора советуют не выходить на природу в одежде с короткими рукавами, использовать специальные защитные средства и внимательно осматривать себя после отдыха на свежем воздухе.
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