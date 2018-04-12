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Неплательщика алиментов подвел iPhone 7
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Неплательщика алиментов подвел iPhone 7 

Калуга 24 2 часа назад
Фото: Калуга 24
39-летний калужанин полностью погасил долг по алиментам своей шестилетней дочери, испугавшись, что останется без iPhone 7. Как сообщили в пресс-службе УФССП по Калужской области, должен он был немного — 11 тысяч рублей. Но, по словам мужчины, и это для него — неподъемная сумма, так как он не может найти работу и испытывает сейчас серьезные материальные трудности. Рассказывая приставам о материальных трудностях, мужчина держал в руках iPhone 7, стоимость которого в несколько раз превышает размер долга по алиментам. iPhone 7 пристав и арестовал, пообещав выставить его на торги, если долг не будет погашен. Уже на следующий день должник пришел к приставам с квитанцией, подтверждающей оплату.
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