Аналитик: Беззубый Роскомнадзор давно не пугает соцсети и мессенджеры

Законопроект, обязывающий владельцев социальных сетей удалять из них «недостоверную информацию», так называемые «фейки», приняла в первом чтении Госдума . Требовать этого будут соответствующие «уполномоченные органы». Также документ предусматривает удаление противозаконного контента, порнографии и материалы, содержащие нецензурную брань.

Аналитик Mobile Research group Эльдар Муртазин объяснил НСН, почему в случае принятия этот закон не будет работать.

«Основная проблема западных социальных сетей — Facebook, Twitter, Instagram — с точки зрения государства и чиновников заключается в том, что они здесь официально не представлены. Нет представительств, куда можно прийти. Более того, вся коммерческая деятельность, которая ведется этими компаниями, ведется вне пределов Российской Федерации . Хотя по сути деньги они зарабатывают на российских пользователях, на российской рекламе, все это формально происходит вне России. Дальше возникает проблема, что можно до опупения выписывать различные предписания, но социальные сети могут их не выполнять, потому что они не подчиняются российским законам. Как правило, они расположены в США . И здесь вопрос простой: либо нам надо блокировать эти сети, то есть идти по китайскому пути, либо заставить их выйти в российскую юрисдикцию. Последние четыре года мысль чиновников бурлит, чтобы всеми правдами и неправдами выманить их в Россию, чтобы они с этим согласились и начали работать согласно российским законам. Никто из соцсетей на это пойти не готов. Потому что все понимают, что обойти блокировки достаточно легко. Да, они могут потерять часть аудитории, часть рекламного бизнеса. Но полностью перекрыть этот поток будет крайне сложно. Роскомнадзор , который грозит, что заблокирует кого-то, по факту очень беззубая организация. Всерьез ее никто не воспринимает», — сказал он.

Вторая проблема, по словам эксперта, заключается в том, что чиновники на уровне закона требуют модерации 24 часа в сутки, что физически невозможно.

«Нет никакого канала связи, чтобы сообщить Facebook или Twitter, что представитель Российской Федерации — кто это? Какие уполномоченные органы? — считает ту или иную информацию неправильной. Можно по каким-то признакам вычищать, например, посты, разжигающие национальную рознь. Но сегодня у того же Facebook работает полуавтоматическая модерация по ключевым словам, фразам. Но количество модераторов крайне небольшое, и они находятся не в России. Однако у этого есть обратная сторона. Например, такое вполне литературное слово как «хохол» модерация считает чуть ли не матом. Это от недостатка модераторов, рабочей силы, которая приводит к издержкам социальной сети. Но наращивать число модераторов, наращивать издержки они не хотят. Это коммерческая организация. Соответственно, требования России, не подкрепленные дубинкой, будут проигнорированы. Как это было много раз», — заметил собеседник НСН.

Также он добавил, что в случае решения суда о блокировке мессенджера Telegram по требованию Роскомнадзора и ФСБ ничего серьезного не случится.