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Опрос: 80% онлайн-покупок испанцы совершают в рабочее время
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Опрос: 80% онлайн-покупок испанцы совершают в рабочее время 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: Российская Газета
С развитием онлайн-торговли желание ходить по магазинам за продуктами у испанцев становится все меньше. Тем более, что приобрести все необходимое можно не просто не выходя из дома, а прямо на рабочем месте.
Как показало исследование, проведенное Университетом Комплутенсе и Испанской ассоциацией дистрибьютеров, сервисов самообслуживания и супермаркетов, 80% продуктовых онлайн-покупок испанцы совершают в рабочее время. Занимает оформление заказа от 15 до 30 минут, а за небольшую дополнительную плату весь выбранный товар доставят прямо к порогу.
Как отмечает руководитель группы, изучавшей этот вопрос, Мария Пуэльес, «люди используют перерывы, чтобы совершить покупку» и не тратить дополнительное время по пути домой. К тому же это позволяет избежать спонтанных покупок и сэкономить довольно приличные суммы. Чаще всего так поступают женщины в возрасте от 30 до 50 лет, занимающие среднее положение в той или иной компании.
Впрочем, далеко не все приобретается дистанционно. Фрукты, овощи, рыбу и мясо испанцы по-прежнему предпочитают подержать в руках прежде, чем купить. Ведь выбор во многом зависит от тех впечатлений, которые человек получает при физическом контакте (вид, запах, текстура).
К тому же в пиренейском королевстве так много магазинов (3,4 на каждую тысячу жителей — больше, чем в среднем по Европе. — прим. «РГ»), что сходить за покупками не составляет никакого труда, ведь они всегда рядом с домом. Надо только помнить, что по воскресеньям почти все они закрыты, а в будни делают перерыв на сиесту.
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