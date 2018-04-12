Захарова: западные партнеры должны вернуться в правовое поле и уйти от лживых обвинений

"Мы призываем всех членов международного сообщества серьезно задуматься над последствиями таких [лживых] обвинений, угроз и тем более планируемых действий, — отметила она. — Никто не уполномочивал западных руководителей брать на себя роль жандармов и одновременно следователей, прокуроров, судей и палачей. Наша позиция предельно ясна и конкретна: мы не стремимся к эскалации, рассчитываем, что у наших партнеров хватит благоразумия, чтобы вернуться в правовое поле и совместно решать возникающие проблемы, как это предусмотрено Уставом ООН.

"Еще раз подчеркну, — добавила дипломат, — мы не стремимся к эскалации, но также мы не будем поддерживать лживые обвинения".

В этой связи официальный представитель дипведомства обратила внимание на то, что «из Вашингтона продолжают раздаваться милитаристские заявления, грозящие крайне опасной эскалацией». «Обвинения выдвигаются не только в адрес Дамаска , — продолжила она. — Их объектом становится и Россия, якобы защищающая режим [президента Сирии Башара] Асада и соответственно разделяющая ответственность за его преступления. Мало того, это звучит из уст в том числе руководства США , в первую очередь президента США, который одним из первых шагов объявил „крестовый поход“ против фейков, против информационных вбросов, против информации, которая служит не целям информирования, а целям дезинформации».

"Как можно, понимая цену фейкам, принимать самые ответственные решения относительно использования силы в отношении суверенного государства и при этом угрожать силой на международной арене, не имея перед собой реальной картины произошедшего", — подчеркнула Захарова.