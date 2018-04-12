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Банк «Югра» подал кассационную жалобу на решение суда об отзыве лицензии
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Банк «Югра» подал кассационную жалобу на решение суда об отзыве лицензии 

Банки.ру 2 часа назад
Представители банка «Югра» подали кассационную жалобу на решение 9 арбитражного апелляционного суда города Москвы, признавшего 15 марта законным отзыв Центробанком лицензии у кредитной организации 28 июля 2017 года.
Бывший председатель правления «Югры» Дмитрий Шиляев уверен, что у ЦБ не было никаких оснований для отзыва лицензии на осуществление банковской деятельности.
«Банк «Югра» не нарушал ни один из установленных ЦБ нормативов и не допускал снижение средств ниже минимального значения. Кроме того, в первой инстанции не подтвердились озвученные ранее ЦБ обвинения о наличии в «Югре» накануне ввода временной администрации забалансовых вкладов и признаков вывода активов», — пояснил Шиляев.
«Имеющиеся в нашем распоряжении документы показывают, что решения регулятора противоречат ранее принятому решению ЦБ РФ не отзывать лицензию, чтобы провести финансовое оздоровление «Югры». В такой ситуации отзыв лицензии через три недели после начала финансового оздоровления представляется не только крайне непоследовательным действием, но и не соответствует требованиям закона. Кроме того, ни Банк России, ни АСВ не представили ни одного документа, которые бы объясняли причины того, что через две недели после введения временной администрации капитал банк стал отрицательным», — заявлял ранее адвокат истца Антон Александров.
Представители «Югры» подчеркивают, что, согласно протоколу №37 заседания комиссии по банковскому надзору ЦБ от 7 июля 2017 года, регулятор изначально принял решение не отзывать у «Югры» лицензию, а отменить данное решение можно лишь в том случае, если Центробанк докажет невозможность реализации плана по предотвращению банкротства, чего не было сделано.
Кроме того, представители «Югры» заявили о фальсификации представленной бухгалтерской отчетности по состоянию на 22 июля 2017 года, которая послужила формальным основанием для отзыва лицензии у кредитной организации.
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