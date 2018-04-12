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Пермскому планетарию исполнилось 50 лет
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Пермскому планетарию исполнилось 50 лет 

АиФ Пермь 2 часа назад
Фото: АиФ Пермь
В этом году пермский планетарий отмечает «золотой» юбилей.
История этого единственного астрономически ориентированного стационарного учреждения на Среднем и Западном Урале началась с приходом Космической эры. Вскоре после запуска в СССР первого искусственного спутника земли, состоявшегося в феврале 1960 года, на базе Пермского областного краеведческого музея появился планетарий, рядом с мамонтом, в выставочном зале № 1. В 1961 года сотрудники музея начали выезжать с передвижным планетарием в большие и малые посёлки Пермской области. Деятельность его в краеведческом музее (1960-1967) можно считать предысторией планетария.
Вопрос о строительстве самостоятельного здания остро возник после неожиданной для всех посадки «в районе города Перми», как говорилось на весь мир в сообщении ТАСС, космического корабля «Восход-2» в 1965 году.
Здание стационарного планетария сдали в эксплуатацию 7 декабря 1967 года. Затем оборудовали звездный зал проектором ZKP-1 («Малый Цейс»); аппаратами, создающими эффекты звездного зала (расположены по периметру звездного зала); слайд-аппаратами на пульте — рабочем месте лектора.
Купол планетария стал одним из символов города Перми.
12 апреля 1968 года, по сути, является днём рождения Пермского планетария, так как именно в этот день была прочитана первая лекция.
Накануне открытия в Пермь приезжали летчики-космонавты СССР Павел Беляев и Алексей Леонов. Они оставили значок Всесоюзного астрономо-геодезического общества для первого лектора, которым стал Алексей Плохинский, ответственный секретарь Пермского отделения Всероссийского общества «Знание».
В 2012 году в планетарии установили аппаратно-программный комплекс для формирования полнокупольной проекции. В репертуаре планетария появляются цифровые полнокупольные фильмы.
Звездный зал — это и камерная концертная площадка. Кроме того, первым в России Пермский планетарий стал проводить обряды бракосочетания.
Традиционно каждый год Пермский планетарий проводит широкомасштабные мероприятия: «Космический марафон» (апрель), «Неделя астрономии» (май), «Месяц космической славы» и «Всемирная неделя космоса» (октябрь). Ежегодно 12 апреля в звездном зале планетария подводятся итоги конкурса «Космические дали» (результат работы предприятия с подшефными школами), с непременной демонстрацией этой программы.
С приобретением мобильного планетария (2011 год) существенно оживилась работа на выезде. Теперь маленький купол дает возможность увидеть не только программу, но и звезды.
Астрономы-любители Перми помогают планетарию вести наблюдения в телескопы Солнца, Луны, планет Солнечной системы. Хорошим помощником в этом стал солнечный телескоп CORONADO. Пермский планетарий первым в России создал систему демонстрации «живого» Солнца на внутренний купол звездного зала.
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