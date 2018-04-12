15 нестационарных торговых объектов откроются в Черемушках

Согласно распоряжению префектуры Юго-Западного округа, которое попало в редакцию интернет-газеты «Мои Черемушки», в 2018 году в районе Черемушки будут работать 15 нестационарных торговых объектов. Все они — круглогодичные.

Стоит отметить, что всего на территории Юго-Западного округа разместятся 271 торговый объект, в том числе киоски и торговые автоматы. Самое большое количество нестационарных объектов — в районе Коньково. Там в этом году открыто 37 киосков и павильонов по продаже мороженного, печати и бытовых услуг.

На территории района Черемушки объекты будут работать по следующим адресам:

1. Профсоюзная улица, владение 30, корпус 3 (овощи и фрукты);

2. Профсоюзная улица, владение 33, корпус 4, торговый автомат (молоко, молочная продукция);

3. Профсоюзная улица, владение 61, станция метро «Калужская», выход к ЦКИ «Меридиан» (печать);

4. Новочеремушкинская улица, владение 53 (мороженое);

5. Перекопская улица, владение 24 (мороженое);

6. Нахимовский проспект, владение 33 (мороженое);

7. Нахимовский проспект, владение 33 (бытовые услуги);

8. Нахимовский проспект, владение 41 (мороженое);

9. Севастопольский проспект, владение 38 (мороженое);

10. Севастопольский проспект, владение 50 (мороженое);

11. Улица Гарибальди, владение 21 (мороженое);

12. Улица Гарибальди, владение 23 (печать);

13. Улица Гарибальди, владение 27 (мороженое);

14. Улица Наметкина, владение 13 (мороженое);

15. Улица Обручева, владение 45 (мороженое).