Как в РСВ отразить выплаты по больничным

Форма расчета по взносам утверждена Приказом фискалов от 10.10.2016 № ММВ-7-11/551@. Согласно порядку ее заполнения для расчета соцвзносов предназначено приложение 2 к разделу 1 бланка. В строку 080 вписываются суммы расходов на соцстрахование, возмещенные ФСС.

Если величина расходов на выплату пособий не превысила сумму рассчитанных взносов на ВНиМ, то по строке 090 в графе «признак» нужно указать «1», в противном случае «2».

Кроме того, если соцрасходы компании превысили величину взносов в целом за последние три месяца отчетного периода в графе 4 этой строки также отражается признак «2».

Указанные данные переносятся в раздел 1 РСВ в следующем порядке:

по строкам 110 — 113 суммы к уплате в бюджет (с признаком «1»); по строкам 120 — 123 суммы превышения расходов над взносами (с признаком «2»).

ФНС отметила, что в разделе 1 нельзя одновременно заполнить строки 110 и 120.

ПИСЬМО ФНС РФ от 09.04.2018 № БС-4-11/6753@

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