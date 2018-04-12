Звучали скрипки и альты 

Конкурс исполнителей на струнных инструментах проходит один раз в три года и носит имя прославленного советского альтиста и педагога, заслуженного деятеля искусств РСФСР Юрия Марковича Крамарова. Лучшие традиции его школы транслируются учениками Юрия Марковича, которые поддерживают тесные творческие и методические связи с Новосибирской консерваторией. В составе жюри нынешнего конкурса в качестве сопредседателя в номинациях «Альт», «Виоль д’амур» и «Арфа» работает один из самых известных выпускников альтового класса Ю. М. Крамарова — заслуженный артист Российской Федерации, преподаватель Санкт-Петербургской государственной консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова Даниил Григорьевич Меерович.
За награды в одном из самых крупных и авторитетных конкурсов страны боролись 130 участников из городов России (Санкт-Петербург, Тверь, Саратов, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Барнаул, Кемерово, Якутск, Владивосток) и Казахстана. Состязания прошли в шести номинациях ("Скрипка", «Альт», «Виоль д’амур», «Виолончель», «Контрабас», «Арфа»), в них приняли участие музыканты четырёх возрастных категорий от 6 до 25 лет. Фото: youtube.com В работе жюри VII Всероссийского открытого конкурса молодых музыкантов-струнников «Запад-Сибирь-Восток» имени Ю. М. Крамарова также приняли участие представители московской, новосибирской, красноярской и якутской исполнительских школ. Жюри возглавила Елена Владимировна Баскина — заместитель заведующего кафедрой струнных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки, профессор, заслуженная артистка Российской Федерации.