Ещё
Краевой суд разрешил использовать мусорный полигон на хуторе Нижнерусском?
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Краевой суд разрешил использовать мусорный полигон на хуторе Нижнерусском? 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Местные жители будут обжаловать это решение?
Как рассказали в пресс-службе регоператора по вывозу отходов ООО «Эко-Сити», Ставропольский краевой суд отменил решение Октябрьского районного суда, запретившего эксплуатацию мусорного полигона возле хутора Нижнерусского.
Ранее на основании результатов экспертизы районная инстанция пришла к выводу, что деятельность предприятия опасна для окружающей среды. Но представители «Эко-Сити» доказали, что экспертизу провели с нарушениями. Поэтому краевой суд распорядился возобновить работу объекта.
«Мы подадим кассационную жалобу на это решение», — говорит депутат Верхнерусского сельсовета Надежда Александрова.
Напомним, именно народные избранники Верхнерусского сельсовета (в него входит и хутор Нижнерусский) несколько месяцев назад подали иск, в котором просили прекратить эксплуатацию мусорного полигона из-за его опасности для экологии.
АиФ Ставрополье: последние новости
Какие мосты отремонтируют на горнолыжных курортах КЧР? За что губернатор Владимиров отправил в отставку глав нескольких районов? Юные техники Пятигорска запустят ракеты в День космонавтики
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Суд изменил приговор Улюкаеву20
Китай отреагировал на угрозы Трампа по Сирии105
Суд фактически разрешил курить в самолетах180
Что Россия может сделать Западу353
Россия определилась с украинской трубой194
Видео
03:07
Когда ждать атаки Трампа
США В мире
00:45
Рубль начал утро с очередного падения
Рынки
00:24
Названа дата блокировки Telegram
Интернет Наука и техника
01:02
На ВДНХ заработал «Космодром будущего»
Новости Москвы
00:40
Рубль начал неожиданно расти
Рынки Статьи
01:00
Квартиры на благоустроенных улицах подорожали
Недвижимость Новости Москвы
01:04
В столице высадят 4,5 тыс. деревьев
Новости Москвы
01:42
Путин подтвердил планы по Лунной программе
Политика Наука
00:51
Малахова втянули в аферу
Шоу-бизнес
02:52
ОЗХО подтвердила использование «Новичка»
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение