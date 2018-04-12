Краевой суд разрешил использовать мусорный полигон на хуторе Нижнерусском?

Местные жители будут обжаловать это решение?

Как рассказали в пресс-службе регоператора по вывозу отходов ООО «Эко-Сити», Ставропольский краевой суд отменил решение Октябрьского районного суда, запретившего эксплуатацию мусорного полигона возле хутора Нижнерусского.

Ранее на основании результатов экспертизы районная инстанция пришла к выводу, что деятельность предприятия опасна для окружающей среды. Но представители «Эко-Сити» доказали, что экспертизу провели с нарушениями. Поэтому краевой суд распорядился возобновить работу объекта.

«Мы подадим кассационную жалобу на это решение», — говорит депутат Верхнерусского сельсовета Надежда Александрова

Напомним, именно народные избранники Верхнерусского сельсовета (в него входит и хутор Нижнерусский) несколько месяцев назад подали иск, в котором просили прекратить эксплуатацию мусорного полигона из-за его опасности для экологии.