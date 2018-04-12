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В Ижевске тестируют новую смесь для ремонта дорог
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В Ижевске тестируют новую смесь для ремонта дорог 

ИА «Сусанин» 2 часа назад
Фото: ИА «Сусанин»
Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на улице Фронтовой тестируют новую смесь для ямочного ремонта дорог. Как рассказал журналистам начальник «Дорожное ремонтно-эксплуатационное управление» Алексей Красноперов, состав стоит в 2-3 раза дешевле традиционного литого асфальта.
«Она (битумно-полимерная композиция — прим.ред.) экологически безопасна, нет лишних затрат, ремонт проходит быстрее: данный участок дороги делали бы дня два, а тут прошло часа полтора. Смеси могут работать до -50 градусов», — рассказал представитель фирмы-подрядчика «Рельеф» Андрей Останин.
Материал подрядчик производит сам, заменяя тем самым импортные составы.
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