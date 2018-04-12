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Какие нестационарные объекты торговли должны появиться в районе Крюково?
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Какие нестационарные объекты торговли должны появиться в районе Крюково? 

Префектура Зеленоградского административного округа 1 час назад
Фото: Префектура Зеленоградского административного округа
На сайте окружной электронной газеты Зеленограда zelao.ru запущено новое голосование «О размещении нестационарных торговых объектов на территории района Крюково». Крюковчанам предлагают проголосовать за новые места размещения бахчевых развалов, елочных базаров, киосков и ягодных лотков.
Вначале респондентам предложено ответить на вопросы, довольны ли они качеством продукции нестационарных торговых объектов (НТО), достаточно ли этих объектов в районе Крюково и пользуются ли зеленоградцы их услугами.
Далее участникам голосования предложено расширить крюковскую сеть НТО новыми объектами. В списке: киоски со специализацией «Мороженое», лотки с клубникой и земляникой, бахчевые развалы и елочные базары. Для каждой специализации можно выбрать конкретный микрорайон потенциального размещения.
В завершение вопрос: «Считаете ли вы целесообразным размещение около магазинов приобъектных нестационарных торговых объектов?».
Результаты голосования лягут в основу развития сети нестационарных торговых объектов в районе Крюково Зеленограда.
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