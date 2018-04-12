Эксперт: четвертая техническая революция может произойти в России

КРАСНОЯРСК , 12 апреля. / ТАСС /. Четвертая техническая революция может произойти в России , такое мнение в четверг высказал омбудсмен по цифровой экономике, исполнительный директор Ассоциации электронных торговых площадок (АЭТП) Илия Димитров на Красноярском экономическом форуме.

"У нас была революция в Голландии , у нас была техническая революция в Италии , последняя была в США . Я уверен на 1000%, что четвертая техническая революция будет не в Китае , не в Штатах, она будет в России", — сказал Илия Димитров на круглом столе «Цифровая экономика и цифровые деньги».

По его словам, одной из производных четвертой технической революции является цифровая экономика, которая отличается от текущей экономики тем, что ключевым ее параметром является прогноз, а не валовой внутренний продукт (ВВП). Она использует блокчейн-технологии, «большие данные» (big data), нейронные сети, криптовалюту, робототехнику и др. «У прогноза единственный фактор — время. Прогноз может быть на спрос, предложение, риск и событие. Экономика впервые в истории человечества становится персонализированной и прогностической», — отметил Илия Димитров.

Он уверен, что России не нужно повторять ни Google , ни китайский интернет-гигант Alibaba , а «нужно строить другой мир».

Член экспертного Совета по цифровой экономике и блокчейн-технологиям при комитете Госдумы РФ Даниил Закомолкин считает, что Россия может сделать качественный рывок вперед, используя новые технологии, и имеет прекрасный шанс стать лидером в сфере блокчейна и майнинга майнинга — создания новых блоков транзакций с возможностью получить вознаграждение в виде криптовалюты. Одним из главных положительных моментов майнинга в стране является прохладная температура на большей части России. Майнинг является энергозатратным процессом с большим выделением тепла, которое в дальнейшем можно превращать в тепловую энергию. «Развитие отрасли позволит создать новые рабочие места, обеспечить приток иностранного капитала», — отметил он.

По мнению генерального директора компании Neopay LLP Крейга Джеймса, Россия сделала существенные шаги на пути к созданию сильной и инновационной нормативно-правовой базы, которая позволит криптовалюте преуспеть, продвинуться и развиться в сотрудничестве с традиционными финансовыми услугами. Этот подход практически противоположен тем, что существует в Европе и США. Столь сильное конкурентное преимущество означает, что в России есть шанс стать мировым лидером в следующем поколении финансовых услуг, считает он.

Красноярский экономический форум проходит с 12 по 14 апреля. Его главная тема — «Россия 2018 — 2024: реализуя потенциал». ТАСС выступает стратегическим информационным партнером форума.