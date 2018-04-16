«Отложенный ответный ход» Москвы вызывает беспокойство не только в США

США и до, и после ракетно-бомбового удара по сирийским объектам в США не было недостатка в экспертах, критиковавших вмешательство Соединенных Штатов в конфликт в САР.

Были, разумеется, и воинствующие «говорящие головы». Были и те, что предсказывали (а затем интерпретировали произошедшее) как неизбежный «договорной матч». Но критики — особенно критики справа — с особым недобрым придыханием говорили: «Неоконы, опять неоконы!».

Видимо, к такой реакции медиа лидеры США, Великобритании Франции были готовы и поэтому, обращаясь к своим нациям, все как один твердили, что целью «миссии» не является вмешательство в гражданскую войну или смена режима в Дамаске

Глядя из России , многим кажется, что акт агрессии против САР (а это несомненно был акт агрессии) оказался унизительным для России, Сирии Ирана . У нас в стране в социальных сетях сначала обсуждали, как бы так «ответить», чтобы «они навсегда запомнили» (были даже советы, чьи самолеты и в какой последовательности сбивать), а затем последовали жаркие спору на тему «что же может наше ПВО».

Я предоставлю военным экспертам споры о состоянии сирийской системы противовоздушной обороны, сколько ракет с ее помощью было сбито и что произошло бы, если бы российские С-400, субмарины и самолеты вступили в дело.

На мой взгляд, очень важно — особенно в тяжелые моменты истории –посмотреть на ситуацию глазами своих вероятных противников. Точнее, граждан страны, которая таким противником является. Особенно — лидеров общественного мнения: экспертов, аналитиков и известных журналистов.

Среди американских «говорящих голов» были, конечно же, и шапкозакидатели. Мол, ничего нам русские не сделают (не сделали) — у нас такие самолеты-корабли-ракеты, что «разваливающаяся Россия» им ничего не может противопоставить и т.п.

Но большинство спикеров были куда осторожнее и сдержаннее. Военные эксперты, печатающиеся в солидных изданиях, утверждали, что у России есть возможности и для нанесения ущербу авиации коалиции, и для потопления ракетных эсминцев, и для создания проблем наземному контингенту США в Сирии.

А значит единственным выходом было нанесение «косметического» (другое название — «пиарного») удара, только чуть бóльшим количеством ракет, чем в прошлом году, заранее предупредив российских военных о выбранных целях.

Но даже такой ограниченный и практически безвредный по военным меркам удар, по мнению большинства американских аналитиков, может принести серьезные неприятности союзникам США, при этом никак не повлияв на победоносное шествие асадовской армии и их иранских союзников под прикрытием русских боевых самолетов.

Грядущая победа Дамаска вкупе с крайним раздражением Тегерана и «отложенным ответным ходом» Москвы вызывает беспокойство не только в США, но и в других странах, в том числе в Израиле , чье руководство, на первый взгляд, должно было радоваться новому удару по Асаду.

В первую очередь Тель-Авив опасается того, что в ответ на удар по сирийским объектам российское руководство предпримет ряд ассиметричных шагов, среди которых может быть не только поставка комплексов С-300 Дамаску (о чем уже говорили официальные представители Москвы), но и противодействие военным действиям Израиля на юго-западе Сирии.

Ранее израильские ВВС практически беспрепятственно действовали против сирийских и иранских военнослужащих в этом регионе, пытаясь не допустить усиление группировки «Хезболла» , которая в боях за Дамаск приобрела неоценимый боевой опыт и теперь получает из Ирана новое оружие.

Теперь, после получившей широкую огласку бомбардировки сирийской авиабазы Т4 и американского ракетного удара, юг Сирии может быть прикрыт системами ПВО российского производства, а Тегеран — получить от Москвы новые системы вооружений.

В общем, не всегда удар союзнику твоего врага приносит тебе очки в борьбе с самим врагом. Не такой поддержки Вашингтона ждали в Израиле.

Повторюсь. Это не мои рассуждения, а те мнения, которые высказывались в американских (частично в израильских) СМИ.

Реакция слева была очень странной — требования согласовать военную акцию с Конгрессом (потому что этому президенту нельзя доверять), утверждения, что наносить удар бессмысленно, если не уничтожить армию Асада, а также — куда ж без этого! — критика за рассказ о возможном запуске «умных ракет» в твиттере. Нашлись и те, что связал желание Трампа ударить по Сирии с неприятностями дома, среди которых, конечно же, выделили слухи о связях президента с порно-звездой.

Единственным либералом, приведшим разумную аргументацию против эскалации американского вмешательства в САР, был профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс , в прошлом — спецсоветник генсека ООН . В эфире телеканал MSNBC он заявил, что единственным правильном решением будет вывод американского контингента из Сирии — как Трамп и обещал.

Сакс напомнил, что гражданская война в САР началась с секретной операции ЦРУ «Платан» по свержению правительства в Дамаске с помощью вооруженной оппозиции.

«Платан», равно как и аналогичная параллельная программа Пентагона , были практически полностью закрыты Дональдом Трампом. Но, как известно, американское «глубинное государство» не так-то просто переиграть.

Что мы, например, знаем о так называемых «белых касках», то есть о самоназванной «Сирийской гражданской обороне»?

Открытые источники говорят нам, что ее основал бывший британский военный Джеймс Ле Мезюрье на базе нескольких правозащитных организаций, а также турецкой международной ассоциации спасателей AKUT при поддержке ряда западных стран.

Однако исполнительный директор Института за мир и процветание Дэниэль Макадамс в разговоре с экс-конгрессменом Роном Полом на днях заявил, что Ле Мезюрье был агентом разведки МИ-6, а деньги на организацию «белых касок» он получил по линии USAID, то есть от госдепартамента США

Так что когда посол Соединенных Штатов в ООН Никки Хейли заявляет, что обвинения в адрес режима Асада «основаны на разведданных», она вполне может иметь в виду «надежные» источники в МИ-6. То, что эти источники могут вести собственную игру, возможно, и приходило ей в голову, но что делать с этими подозрениями, она явно еще не решила.

Тем временем, Дональд Трамп, понимая, что вести борьбу с «глубинным государством» — дело сложно и опасное, пытается окружить себя «крутыми парнями». Один из них — советник по нацбезопасности Джон Болтон . Этот ярый неокон в свое время не только поддержал самого Трампа, но и Brexit, став своего рода связующим звеном между неоконсерваторами и американскими националистами.

Аппаратно операция была разыграна почти безупречно. Но именно такой аппаратный перехват внешнеполитической повестки неоконами вызывает у американских трампистов неподдельное возмущение.

Целый ряд авторитетных экспертов и журналистов, в свое время вдохновлявших избирателей Трампа, выступили с критикой сирийской авантюры Белого Дома. Таккер Карлсон, Лора Инграм, Майк Пейнович, Алекс Джонс , Томи Лорен, Стив Дуси и др. потребовали у президента не забывать, что значит «Америка прежде всего». Консервативная публицистка Энн Коултер, автор книги «Мы верим в Трампа», назвала химатаку в сирийской Думе «подделкой» уже 8 апреля.

Все эти люди — а это цвет протрамповской пропаганды 2016-17 гг. — понимают, что президент отрывается от собственной электоральной базы, и постоянно твердят об этом в эфире, но, вопреки расхожему мнению, Дональд основывает свою позицию отнюдь не на информационно-аналитических передачах.

В Белом Доме практически не осталось людей, которые могли бы предлагать реалистичные внешнеполитические решения. Вирус «морального императива» бомбить (или иным способом наказывать) «плохих парней» давно заразил обе американские партии и всю вашингтонскую бюрократию.

Не обошла эта «болезнь» и истинных трампистов — тех, кто должен был помогать ему осушить «вашингтонское болото». В интервью радиостанции SiriusXM бывший советник президента Себастиан Горка изо всех сил пытался доказать, что президент — не неокон, но все время повторял неоконсервативную мантру об «аморальности» бездействия перед лицом «бандитских режимов».

Ситуацию могли бы исправить реалисты, но о них, видимо, Трамп думает как о «слабаках». В немалой степени этому способствует тот культ силы, от которого 45-й президент США не может или не хочет отказываться.

Нынче неоконы — совсем не те, что прежде. Они давно не ставят перед собой задачи распространения демократии. Все свелось к одной-единственной цели — уничтожить Иран.

Я думаю, они и сами не представляют, как сделать это в сегодняшних условиях — тем более так, чтобы не подвергнуть опасности Израиль, — но их старые инстинкты будут подталкивать их к «демонстрации силы» на Ближнем Востоке.

То, как среагировали на «признаки неоконсерватизма» во внешней политике Трампа левые, продиктовано исключительно межпартийной борьбой. А вот реакция правых весьма показательна.

Это последний поход неоконсерваторов во власть.

Одно дело разрушить иракскую государственность и потратить 7 трлн. долларов на бессмысленные войны, совсем другое — «требовать продолжения банкета», ставя мир на грань ядерного апокалипсиса. Да еще при президенте, который обещал «вернуть солдат домой».

Остается только один вопрос: захочет ли нарастившее мускулы право-популистское движение идти на дно вместе с адептами «моральных бомбардировок» и с самим Дональдом Трампом, если он ради демонстрации «крутизны» откажется от своих предвыборных обещаний?

Так это видят американские консерваторы.

Русские консерваторы, несомненно, имеют право на свою точку зрения. Желательно, чтобы такая точка зрения была информированной.