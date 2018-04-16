МИД РФ заявил о скорейшем принятии ответных санкций в отношении США

13 апреля главы думских фракций и спикер Вячеслав Володин внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение ответных на действия США мер.

«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — заявил он.

Пока неизвестно, какие именно меры будут применены. Однако, как отмечает Рябков, приступить к их реализации необходимо как можно быстрее.

Госдума рассмотрит законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» уже в понедельник, 16 апреля.