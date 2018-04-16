Ещё
МИД РФ заявил о скорейшем принятии ответных санкций в отношении США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

МИД РФ заявил о скорейшем принятии ответных санкций в отношении США 

ТК «Звезда» 16 апреля 2018
Фото: ТК «Звезда»
13 апреля главы думских фракций и спикер Вячеслав Володин внесли в Госдуму законопроект, который предусматривает введение ответных на действия США мер.
Россия не будет оттягивать момент принятия законопроекта об ответных мерах на санкции США, рассказал замглавы МИД РФ Сергей Рябков РИА «Новостям».
«Я думаю, что график рассмотрения этого важного законопроекта будет выстроен так, чтобы не затягивать — ситуация просто сама по себе диктует необходимость достаточно энергичных усилий», — заявил он.
Пока неизвестно, какие именно меры будут применены. Однако, как отмечает Рябков, приступить к их реализации необходимо как можно быстрее.
Госдума рассмотрит законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» уже в понедельник, 16 апреля.
ТК «Звезда»: последние новости
FIFA показала дизайн билетов на матчи ЧМ-2018 Рабочий нашел на стройке монету «нацистов из будущего» Сирийская армия сбила 13 ракет к югу от Дамаска - SANA
 Ещё 85 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США ударят по Китаю118
Россия «отзывает» студентов из-за рубежа136
Крымский мост потроллил Украину129
«Выпили вина. Всё и случилось!»: Гоген похвастался бабушкой77
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма95
Видео
01:24
Кто взорвет Сирию
Ближний Восток В мире
04:00
США ударят по Китаю
Экономика
00:43
Киркоров запретил радиостанциям исполнять свои хиты
Шоу-бизнес
00:26
В столице открыли памятник огнеборцам
Новости Москвы
00:20
Почему Маск не договорился с «Космотрансом»
Наука и техника Статьи
04:43
Бывший муж Навки решил избавиться от жилья
Шоу-бизнес
07:55
Россия докажет, что «химатака» в Сирии была провокацией
Ближний Восток Статьи
00:34
Санкции США: Россию погружают в рецессию
Экономика Статьи
01:24
Российские ВМС сыграли в кошки-мышки с британской подлодкой
Ближний Восток Оружие
00:35
Открывшему продухи в подвалах москвичу грозит тюрьма
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение