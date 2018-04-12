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Донской призвал глав 10 регионов ускорить выбор операторов для перехода на новую систему обращения с мусором
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Донской призвал глав 10 регионов ускорить выбор операторов для перехода на новую систему обращения с мусором 

Rambler News Service 48 минут назад
Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской потребовал от глав 10 регионов ускорить выбор региональных операторов для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает Минприроды.
Соответствующее письмо Сергей Донской направил высшим должностным лицам Москвы, Калининградской, Костромской, Орловской, Пензенской, Псковской, Томской областей, Пермского края, Северная Осетии и Татарстана.
«Прошу ускорить начало конкурсной процедуры по выбору региональных операторов», — говорится в обращении Донского.
В телеграмме указывается, что в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года предусмотрен поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).
Переходный период, позволяющий субъектам РФ переходить на новую систему обращения с ТКО, при которой оно может осуществляться только по договорам с региональным оператором, устанавливается в срок до 1 января 2019 года.
При этом субъектам РФ необходимо не позднее 1 мая 2015 года заключить соглашения с региональными операторами.
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