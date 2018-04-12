Донской призвал глав 10 регионов ускорить выбор операторов для перехода на новую систему обращения с мусором

Министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской потребовал от глав 10 регионов ускорить выбор региональных операторов для перехода на новую систему обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), сообщает Минприроды

«Прошу ускорить начало конкурсной процедуры по выбору региональных операторов», — говорится в обращении Донского.

В телеграмме указывается, что в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2016 года предусмотрен поэтапный запуск новой системы регулирования в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО).

Переходный период, позволяющий субъектам РФ переходить на новую систему обращения с ТКО, при которой оно может осуществляться только по договорам с региональным оператором, устанавливается в срок до 1 января 2019 года.

При этом субъектам РФ необходимо не позднее 1 мая 2015 года заключить соглашения с региональными операторами.